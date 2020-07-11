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Yıldız Tilbe’nin Ayasofya paylaşımı sosyal medyayı salladı

Danıştayın müzeye dönüştürülmesi kararını iptal ederek Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması kararı tüm ülkede sevinçle karşılandı. Ayasofya kararını sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin sosyal medya hesabından Ayasofya'ya ilişkin yaptığı paylaşım ise adeta sosyal medyayı salladı. Tilbe'nin paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum yağdı.

Giriş Tarihi: 11.07.2020 11:04 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 11:05
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Yıldız Tilbe’nin Ayasofya paylaşımı sosyal medyayı salladı

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Alınan karar sevinçle karşılanırken sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

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Yıldız Tilbe’nin Ayasofya paylaşımı sosyal medyayı salladı

"ALLAH DEVLETİMİZE, MİLLETİMİZE ZEVAL VERMESİN"

Alınan kararın ardından Twitter hesabından teşekkür eden şarkıcı Yıldız Tilbe paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Tilbe paylaşımında şunları söyledi:

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Yıldız Tilbe’nin Ayasofya paylaşımı sosyal medyayı salladı

"Ayasofya açıldı. Teşekkür ederiz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Fatih Sultan Mehmed'in ruhu huzura ermiştir. Allah'ın sonsuz rahmeti bütün Osmanlı hükümdarlarının üzerine olsun. Hepsine aşığım.

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Yıldız Tilbe’nin Ayasofya paylaşımı sosyal medyayı salladı

Fatih Sultan Mehmet'in bıraktığı şahsi vakıf mirası tekrar sahibine kavuştu, mal sahibine döndü, hak yerini buldu, orası Osmanlı'nın veya ,başka hiçbir kurum yada kişinin değil, Fatihin'di. Sevindim valla.

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Yıldız Tilbe’nin Ayasofya paylaşımı sosyal medyayı salladı

Ayasofya Bizansta iken, Allahın evi olan ibadethane idi . Bizans yıkılınca Fatih orayı yine Allahın evi olan ibadethane olarak devam ettirdi, Ayasofya ibadethanedir her dinde, bizde Camiidir" ifadelerine yer verdi