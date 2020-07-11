Yıldız Tilbe’nin Ayasofya paylaşımı sosyal medyayı salladı

Danıştayın müzeye dönüştürülmesi kararını iptal ederek Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması kararı tüm ülkede sevinçle karşılandı. Ayasofya kararını sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin sosyal medya hesabından Ayasofya'ya ilişkin yaptığı paylaşım ise adeta sosyal medyayı salladı. Tilbe'nin paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum yağdı.