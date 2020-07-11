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Haberler Galeri Seda Bakan'dan Hadise ve Kaan Yıldırım'a evlilik mesajı

Seda Bakan'dan Hadise ve Kaan Yıldırım'a evlilik mesajı

Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinin tanışmasına vesile olduğu iddia edilen Seda Bahan'dan anlamlı mesaj geldi. Kızı Leyla'yı kucağına almasının ardından ekranlardan uzak kalan Bakan, Hadise ve Kaan Yıldırım soruları karşısında "Ben evlendim, çocuğumu da kucağıma aldım. Evlilikte keramet var" ifadeleriyle çifte çağrısını da iletti.

Giriş Tarihi: 11.07.2020 11:56 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 11:58
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Seda Bakan'dan Hadise ve Kaan Yıldırım'a evlilik mesajı

Hadise-Kaan Yıldırım aşkının mimarı olarak bilinen ve çiftin tanışmasına vesile olduğu iddia edilen Seda Bakan, ikilinin özel hayatına dair sorulan sorularla kenara sıkıştı. Oyuncu, taze aşıklara çağrıda bulunmayı da ihmal etmedi.

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Seda Bakan'dan Hadise ve Kaan Yıldırım'a evlilik mesajı

İkiliyi kendisinin tanıştırdığı konusunda yorum yapmak istemeyen ama sözlerini seçemeyerek adeta iddiaları doğrulayan Seda Bakan, Hadise ve Kaan Yıldırım'ın evlilik yolundaki adımları hakkında da konuştu.

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Seda Bakan'dan Hadise ve Kaan Yıldırım'a evlilik mesajı

"TAVSİYE EDİYORUM"

"İnsanlar bir şekilde yuva kurmak istiyorlarsa kursunlar, tavsiye ediyorum" diyen Bakan, "Ben evlendim, çocuğumu da kucağıma aldım. Evlilikte keramet var" diyerek ikiliye mesaj gönderdi.

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Seda Bakan'dan Hadise ve Kaan Yıldırım'a evlilik mesajı

VERDİĞİ KİLOLARLA DİKKAT ÇEKTİ

2019 yılının Ağustos ayında kızı Leyla'yı dünyaya getiren ünlü oyuncu Seda Bakan, aradan geçen 11 ayın ardından verdiği kilolarla da dikkatleri çekti.

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Seda Bakan'dan Hadise ve Kaan Yıldırım'a evlilik mesajı

"Bakın ne kadar kilo verdim, farkında değilsiniz" ifadelerini kullanan oyuncu, "5 kilo verdim" diyerek fit halini göstermeyi unutmadı. Ünlü oyuncu, doğum yapacağı dönemde 23-24 kilo almıştı.