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Seda Bakan'dan Hadise ve Kaan Yıldırım'a evlilik mesajı
Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinin tanışmasına vesile olduğu iddia edilen Seda Bahan'dan anlamlı mesaj geldi. Kızı Leyla'yı kucağına almasının ardından ekranlardan uzak kalan Bakan, Hadise ve Kaan Yıldırım soruları karşısında "Ben evlendim, çocuğumu da kucağıma aldım. Evlilikte keramet var" ifadeleriyle çifte çağrısını da iletti.
Giriş Tarihi: 11.07.2020 11:56 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 11:58
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