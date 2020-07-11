Seda Bakan'dan Hadise ve Kaan Yıldırım'a evlilik mesajı

Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinin tanışmasına vesile olduğu iddia edilen Seda Bahan'dan anlamlı mesaj geldi. Kızı Leyla'yı kucağına almasının ardından ekranlardan uzak kalan Bakan, Hadise ve Kaan Yıldırım soruları karşısında "Ben evlendim, çocuğumu da kucağıma aldım. Evlilikte keramet var" ifadeleriyle çifte çağrısını da iletti.