Yıldız Tilbe'nin faiz hassasiyeti: Gerçeği öğrenince ihtiyaç sahiplerine dağıttı

Yıldız Tilbe, banka hesabına faiz getirisi yattığını öğrenince bu duruma tepki gösterdi. Ünlü şarkıcı, faizden elde edilen parayı ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Kendine has tarzı ve müziğiyle gönüllere taht kuran ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, bu kez özel hayatına ilişkin dikkat çeken bir iddiayla gündeme geldi.

Gel Konuşalım programında konuşan sunucu Seray Sever, Yıldız Tilbe'nin bankada bulunan parasının faiz getirisi elde etmesine tepki gösterdiğini öne sürdü. Sever, sanatçının söz konusu parayı ihtiyaç sahiplerine dağıttığını anlattı.

"PARAYI FAİZE KOYMUŞLAR" Seray Sever, Yıldız Tilbe'nin faiz konusundaki hassasiyetine ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Faize karşı; bankalarda unuttuğu paralar var ve milyonlardan bahsediyoruz. Bankacısı faize koymuş parayı Yıldız'ın haberi olmadan."

"BENİ GÜNAHA SOKUYORSUNUZ" Sever, Tilbe'nin durumdan haberdar olduktan sonra tepki gösterdiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Sonra söylenince 'Ben almam parayı, beni günaha sokuyorsunuz' diye sinirleniyor. O para sonra alınıyor, keselerle... Kendisi hazırlıyor. Keseleri ihtiyaç sahibine kendisi dağıtıyor."

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITTI Seray Sever'in aktardığına göre Yıldız Tilbe, faiz getirisi elde eden parayı kendisine ayırmak yerine ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı tercih etti. Ünlü sanatçının, dağıtım için keseleri de kendi elleriyle hazırladığı belirtildi.