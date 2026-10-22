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Kadir İnanır'ın mirasını bıraktığı Jülide Kural'dan ilk açıklama

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kadir İnanır'ın vasiyetinin okunacağı davanın 17 Aralık'a ertelenmesinin ardından miras tartışmaları sürüyor. Yeğeni Levent İnanır'ın açıklamalarına diğer yeğeni Gül Bakar'dan tepki gelirken hayat arkadaşı Jülide Kural da tartışmalara ilişkin ilk kez yazılı açıklama yaptı.

Kadir İnanır'ın mirasını bıraktığı Jülide Kural'dan ilk açıklama 1

Yeşilçam'ın efsanesi Kadir İnanır'ın vefatının ardından başlayan miras tartışmaları sürüyor.

Kariyeri boyunca 180'den fazla filmde rol alan Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, 26 Haziran'da 77 yaşında hayatını kaybetti. Vefatıyla sanat dünyasını yasa boğan İnanır, bu kez geride bıraktığı mirasla gündeme geldi.

Kadir İnanır'ın mirasını bıraktığı Jülide Kural'dan ilk açıklama 2

İddialara göre İnanır, tüm mal varlığını, kendisiyle ilgili müze ve vakıf gibi girişimlere ilişkin izinleri ve telif haklarını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktı. İnanır'ın 28 yasal mirasçısının bulunduğu belirtilirken vasiyetin okunacağı davanın 17 Aralık'a ertelenmesi, miras tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Kadir İnanır'ın mirasını bıraktığı Jülide Kural'dan ilk açıklama 3

LEVENT İNANIR: O VASİYETE İNANMIYORUM

Kadir İnanır'ın oyuncu yeğeni Levent İnanır, vasiyetle ilgili şüphelerini dile getirerek hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı. Dayısının sağlık sorunları nedeniyle 2018'den sonra ağır ilaçlar kullandığını öne süren Levent İnanır, vasiyete inanmadığını belirterek, "Bu işin içinde bir iş var" ifadelerini kullandı.

Kadir İnanır'ın mirasını bıraktığı Jülide Kural'dan ilk açıklama 4

Yeğenlerine mirastan pay bırakılmadığını savunan Levent İnanır, "Öyle çok özen gösterdiği yeğenleri vardı ki onlara bir kalem bile bırakmamış. Olacak iş değil" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Kadir İnanır'ın mirasını bıraktığı Jülide Kural'dan ilk açıklama 5

GÜL BAKAR: BİZZAT ŞAHİDİM

İnanır'ın bir diğer yeğeni Gül Bakar ise dayısının verdiği karara saygı duyduğunu belirterek miras tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Kadir İnanır'ın ablası Elmas Bakar'ın kızı olan Gül Bakar, dayısının hastalık sürecinde üç yıl boyunca hayat arkadaşı Jülide Kural ile birlikte yanında bulunduğunu ifade ederek Kural'a yönelik iddialara tepki gösterdi.

Bakar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kadir dayımın hastalığı süresince, hiçbir kişisel menfaat ya da çıkar gözetmeksizin, üç yıl boyunca hayat arkadaşı Jülide Kural ile birlikte yanında bulundum. Bu sürecin yakın tanıklarından biriyim. Jülide Kural'ın Kadir İnanır'a gösterdiği özenin, sevginin ve fedakârlığın bizzat şahidiyim. Hastane personeli, doktorlar, hemşireler, bakıcılar, şoförü ve yakın dostları da bu sürecin tanıklarıdır."

Kadir İnanır'ın mirasını bıraktığı Jülide Kural'dan ilk açıklama 6

JÜLİDE KURAL'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Miras tartışmaları sürerken bugüne kadar sessiz kalmayı tercih eden Jülide Kural da konuyla ilgili ilk açıklamasını yaptı. Gel Konuşalım programına konuşan Kural, çok üzgün olduğunu ve yas tuttuğunu belirtti. Tartışmalardan rahatsızlık duyduğunu ve konu hakkında konuşmak istemediğini ifade eden Kural, ardından yazılı bir açıklama yayımladı.

Kadir İnanır'ın mirasını bıraktığı Jülide Kural'dan ilk açıklama 7

"YALNIZCA VEFA MESELESİ DEĞİL"

Jülide Kural, açıklamasında Kadir İnanır'ın hatırasına, emeğine ve iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Kural, şu ifadeleri kullandı:

"Kadir İnanır'ın toprağa verilmesinin üzerinden henüz 4 ay bile geçmemişken, onun adına, emeğine, iradesine ve onuruna saygı göstermek yalnızca bir vefa meselesi değildir. Bu insani, ahlaki ve vicdani bir sorumluluktur. Yaşamı boyunca savunduğu değerlere ve geride bıraktığı büyük emeğe gösterilecek saygının, her türlü tartışmanın üzerinde tutulması gerektiğine inanıyorum."

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