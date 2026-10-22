Kariyeri boyunca 180'den fazla filmde rol alan Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, 26 Haziran'da 77 yaşında hayatını kaybetti. Vefatıyla sanat dünyasını yasa boğan İnanır, bu kez geride bıraktığı mirasla gündeme geldi.

İddialara göre İnanır, tüm mal varlığını, kendisiyle ilgili müze ve vakıf gibi girişimlere ilişkin izinleri ve telif haklarını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktı . İnanır'ın 28 yasal mirasçısının bulunduğu belirtilirken vasiyetin okunacağı davanın 17 Aralık'a ertelenmesi, miras tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Kadir İnanır'ın oyuncu yeğeni Levent İnanır, vasiyetle ilgili şüphelerini dile getirerek hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı. Dayısının sağlık sorunları nedeniyle 2018'den sonra ağır ilaçlar kullandığını öne süren Levent İnanır, vasiyete inanmadığını belirterek, "Bu işin içinde bir iş var" ifadelerini kullandı.

Yeğenlerine mirastan pay bırakılmadığını savunan Levent İnanır, "Öyle çok özen gösterdiği yeğenleri vardı ki onlara bir kalem bile bırakmamış. Olacak iş değil" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

GÜL BAKAR: BİZZAT ŞAHİDİM

İnanır'ın bir diğer yeğeni Gül Bakar ise dayısının verdiği karara saygı duyduğunu belirterek miras tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Kadir İnanır'ın ablası Elmas Bakar'ın kızı olan Gül Bakar, dayısının hastalık sürecinde üç yıl boyunca hayat arkadaşı Jülide Kural ile birlikte yanında bulunduğunu ifade ederek Kural'a yönelik iddialara tepki gösterdi.

Bakar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kadir dayımın hastalığı süresince, hiçbir kişisel menfaat ya da çıkar gözetmeksizin, üç yıl boyunca hayat arkadaşı Jülide Kural ile birlikte yanında bulundum. Bu sürecin yakın tanıklarından biriyim. Jülide Kural'ın Kadir İnanır'a gösterdiği özenin, sevginin ve fedakârlığın bizzat şahidiyim. Hastane personeli, doktorlar, hemşireler, bakıcılar, şoförü ve yakın dostları da bu sürecin tanıklarıdır."