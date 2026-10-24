"İTİBARIMI ZEDELEYENLERE DAVA AÇTIM"

Süreç boyunca kendisinin ve ailesinin yıprandığını belirten Yıldızhan, olayla hiçbir ilgisi olmadığını savunarak bazı sunucu, yapımcı ve yayıncıların kendisini kamuoyuna azmettirici olarak yansıttığını söyledi.

Hürriyet'in haberine göre, Yıldızhan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreçte ben ve ailem çok yıprandık. Olayın hiçbir yerinde olmamama rağmen 3-5 kendini bilmez sunucu, yapımcı ve yayıncı benim hakkımda inanılmaz zedeleme yaptı. Beni azmettirici olarak topluma yansıttılar. İtibar zedeleyenlere dava açtım. Bununla ilgili maddi yararı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacağım. Ben beraat ettim, zaten bu konuyla ilgili hiçbir yerinde yoktum."