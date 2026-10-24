Kubilay Kaan Kundakçı davasında beraat etti! İzzet Yıldızhan'dan dava kararı
Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında beraat eden İzzet Yıldızhan, sessizliğini bozdu. Süreçte kendisinin ve ailesinin yıprandığını belirten şarkıcı, itibarını zedelediğini öne sürdüğü kişilere dava açtığını ve elde edeceği maddi kazancı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacağını açıkladı.
Ümraniye'de 19 Mart'ta silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Aleyna Kalaycıoğlu ve şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın beraatine hükmetti. Alaattin Kadayıfçıoğlu ise kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
İTİBARINI ZEDELEYENLERE DAVA AÇTI
Mahkeme ayrıca İzzet Yıldızhan'ın suçluyu kayırma suçundan da beraatine karar verdi. Yıldızhan, kararın ardından ilk kez konuşarak yaşadığı süreci değerlendirdi.
"İTİBARIMI ZEDELEYENLERE DAVA AÇTIM"
Süreç boyunca kendisinin ve ailesinin yıprandığını belirten Yıldızhan, olayla hiçbir ilgisi olmadığını savunarak bazı sunucu, yapımcı ve yayıncıların kendisini kamuoyuna azmettirici olarak yansıttığını söyledi.
Hürriyet'in haberine göre, Yıldızhan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bu süreçte ben ve ailem çok yıprandık. Olayın hiçbir yerinde olmamama rağmen 3-5 kendini bilmez sunucu, yapımcı ve yayıncı benim hakkımda inanılmaz zedeleme yaptı. Beni azmettirici olarak topluma yansıttılar. İtibar zedeleyenlere dava açtım. Bununla ilgili maddi yararı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacağım. Ben beraat ettim, zaten bu konuyla ilgili hiçbir yerinde yoktum."
NEDEN SUSTUĞUNU AÇIKLADI?
Mahkeme süreci devam ederken neden sessiz kaldığı sorulan Yıldızhan, yargılamayı etkilememek için açıklama yapmadığını belirtti.
Yıldızhan, "Mahkeme sürecini etkilememek için sustum. Kendimi çektim ve sonucunu bekledim. Benim hakkımda gerçek belli oldu ve beraat ettim. Sustum ve ailemle zaman geçirdim" dedi.
Cezaevi sürecinin kendisi için zor geçtiğini ifade eden Yıldızhan, yaşananlardan ailesinin de olumsuz etkilendiğini vurgulayarak, "Kötü bir süreçti. En büyük zararı ailem gördü. Atılan iftiralar bizi çok üzdü" diye konuştu.