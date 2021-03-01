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01 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Yıldız Çarı Atiksoy ile aşk yaşayan Berk Oktay’dan evlilik açıklaması Yıldız Çarı Atiksoy ile aşk yaşayan Berk Oktay’dan evlilik açıklaması
Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman kadrosuna katılan Yıldız Çağrı Atiksoy ve sevgilisi Berk Oktay, hastane çıkışında görüntülendi. Atiksoy'un kendisini halsiz hissetmesi üzerine doktora geldiklerini söyleyen Oktay'dan düğün açıklaması geldi.
Giriş Tarihi: 01.03.2021 08:52 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021 08:56
Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'la Ulus'taki bir hastanenin acil kapısında görüntülendi. Sevgilisine yakın zamanda evlilik teklifinde bulunan oyuncuya, düğün tarihi soruldu.
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Berk Oktay, kendisini halsiz hisseden Yıldız Çağrı Atiksoy'a serum verildiğini söyleyerek, "Bir sıkıntı yok" dedi.
Düğün tarihinin belli olmadığını belirten Oktay, "Pandemi sürecine göre bakacağız" diye konuştu.
Geçtiğimiz şubat ayında eski eşi Merve Şarapçıoğlu ile olaylı bir şekilde boşanan Berk Oktay (38), bir süredir aşk yaşadığı Yıldız Çağrı Atiksoy (34) ile evlilik yoluna girdi.
Sekiz aşk yaşadığı Atiksoy'a evlenme teklifi eden Oktay, mutlu haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.