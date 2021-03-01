01 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yıldız Çarı Atiksoy ile aşk yaşayan Berk Oktay’dan evlilik açıklaması

Yıldız Çarı Atiksoy ile aşk yaşayan Berk Oktay’dan evlilik açıklaması

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman kadrosuna katılan Yıldız Çağrı Atiksoy ve sevgilisi Berk Oktay, hastane çıkışında görüntülendi. Atiksoy'un kendisini halsiz hissetmesi üzerine doktora geldiklerini söyleyen Oktay'dan düğün açıklaması geldi.

Giriş Tarihi: 01.03.2021 08:52 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021 08:56
  • 1
  • 10
Yıldız Çarı Atiksoy ile aşk yaşayan Berk Oktay’dan evlilik açıklaması

Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'la Ulus'taki bir hastanenin acil kapısında görüntülendi. Sevgilisine yakın zamanda evlilik teklifinde bulunan oyuncuya, düğün tarihi soruldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Yıldız Çarı Atiksoy ile aşk yaşayan Berk Oktay’dan evlilik açıklaması

Berk Oktay, kendisini halsiz hisseden Yıldız Çağrı Atiksoy'a serum verildiğini söyleyerek, "Bir sıkıntı yok" dedi.

  • 3
  • 10
Yıldız Çarı Atiksoy ile aşk yaşayan Berk Oktay’dan evlilik açıklaması

Düğün tarihinin belli olmadığını belirten Oktay, "Pandemi sürecine göre bakacağız" diye konuştu.

  • 4
  • 10
Yıldız Çarı Atiksoy ile aşk yaşayan Berk Oktay’dan evlilik açıklaması

Geçtiğimiz şubat ayında eski eşi Merve Şarapçıoğlu ile olaylı bir şekilde boşanan Berk Oktay (38), bir süredir aşk yaşadığı Yıldız Çağrı Atiksoy (34) ile evlilik yoluna girdi.

  • 5
  • 10
Yıldız Çarı Atiksoy ile aşk yaşayan Berk Oktay’dan evlilik açıklaması

Sekiz aşk yaşadığı Atiksoy'a evlenme teklifi eden Oktay, mutlu haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Untitled Document
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ