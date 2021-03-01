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01 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Emre Altuğ ilişkilerini yalanlamıştı! Burcu Çağrı fotoğraflarını tek tek ifşa etti Emre Altuğ ilişkilerini yalanlamıştı! Burcu Çağrı fotoğraflarını tek tek ifşa etti
Emre Altuğ ve Burcu Çağrı ilişkisinde ortalık karıştı. İkili bir süredir birlikte oldukları haberleriyle gündeme gelirken Altuğ yaptığı açıklamayla ilişkilerini yalanlamıştı. "Benim o kişiyle bir ilgim yok. Çıkan haberler doğru değil" demesi üzerine çılgına dönen Çağrı, Instagram'dan cevap verdi. Fotoğraflarını tek tek ifşa eden eski manken, 'Yalancı konumuna düşürüldüm' dedi.
Giriş Tarihi: 01.03.2021 09:24 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021 09:24
Çağla Şıkel'le boşanmasının ardından uzun süredir hayatına kimseyi almayan Emre Altuğ, eski manken Burcu Çağrı ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelmişti. Burcu Çağrı, sosyal medyadan yaptığı manidar paylaşım ile aşk iddialarını güçlendirmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Emre Altuğ'u etiketlediği gönderiye, Serdar Ortaç'ın 2002 yılında çıkardığı 'Çakra' albümünden 'Adam Gibi' şarkısının sözlerini eklemişti.
"HADİ SÖYLE GERÇEKLERİ"
Çağrı paylaşımına şu sözleri yazmıştı: "Kırılgan mı sizce? Haksızlık karşısında asla! Tam tersi acımasızdır, çünkü dürüsttür. Arkadan vurmakla, yalan dolanla adam olunmaz. Haksızlığa da boyun eğmez. Sesini çıkartır, susmaz, susmamalı da, susmak ezikliktir. Hakkını aramalısın. Kendini kandırma, karşındakini kandırma, gerçek duygun nerede? Kaçma ondan, hatırla. Sonunda üzülen sen olacaksın. Ben nasıl üzüldüğünü biliyorum..."
"Hatırla, hatırlamalısın. Çünkü duygun var biliyorum. Bu öyle kolay olmaz, olmayacak. Hatırla, yalansız hatırla, adam gibi hatırla. Sen de çok iyi biliyorsun. Kendi duygundan kaçma, adam gibi hadi gerçek duyguna sahip çık. Ben biliyorum, göster onu. Göstermeye cesaretin var mı? Çık delikanlı gibi, benim gibi, yani sokaktaki köpek kadar gururlu ol, bağır yüzüme. Hadi söyle gerçekleri."
Ortaköy'deki bir motosiklet dükkanında görüntülenen Emre Altuğ, Burcu Çağrı ile aşk yaşadığına dair haberler hatırlatılınca dikkat çeken bir açıklama yapmıştı.