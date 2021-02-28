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01 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Selin Yeninci kimdir, kaç yaşında? Selin Yeninci yoğun bakımda mı? Son gelişmeler... Selin Yeninci kimdir, kaç yaşında? Selin Yeninci yoğun bakımda mı? Son gelişmeler...
Selin Yeninci kimdir, kaç yaşında? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye karakterine hayat veren Selin Yeninci, koronavirüse yakalandığı iddia ediliyor. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan Selin Yeninci'nin hayatı araştırılmaya başlandı. İşte, Selin Yeninci kimdir, kaç yaşında? Selin Yeninci yoğun bakımda mı? Son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 28.02.2021 23:50
Selin Yeninci kimdir, kaç yaşında? Selin Yeninci yoğun bakımda mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da koronavirüs iddiası geldi. Dizide Saniye karakterini canlandıran Saniye Yeninci, yaptırdığı test sonucu pozitif olduğu iddia edildi. Oyuncunun kim olduğu merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte, Selin Yeninci kimdir, kaç yaşında? Selin Yeninci yoğun bakımda mı? Son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR SELİN YENİNCİ YOĞUN BAKIMDA MI? SON GELİŞMELER... ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da koronavirüs iddiası geldi . Dizide Saniye karakterini canlandıran Saniye Yeninci, yaptırdığı test sonucu pozitif olduğu iddia edildi. SELİN YENİNCİ KİMDİR?
Selin Yeninci, 16 Ocak 1988 tarihinde dünyaya gelmiş Türk tiyatro ve dizi oyuncusudur. Lise yıllarında tiyatro bölümü başkanı olan Selin'in daha o zamandan iyi bir tiyatrocu ve oyuncu olacağı belliydi.
1988 doğumlu olan genç aktris Selin Yeninci İzmir Atatürk Lisesi'nden 2006 yılında mezun oldu. 2011'de Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi.
Başarılı bir öğrencilik geçiren Selin, bölümünden mezun olduğu gibi Haluk Bilginer ile Oyun Atölyesi'nde Macbeth, Don Juan'ın Gecesi gibi profesyonel oyunlarla kariyerine başarılı bir giriş yaptı.