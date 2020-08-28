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Haberler Galeri Yıldız Çağrı Atiksoy ile aşk yaşayan Berk Oktay’a Merve Şarapçıoğlu'dan olay gönderme

Yıldız Çağrı Atiksoy ile aşk yaşayan Berk Oktay’a Merve Şarapçıoğlu'dan olay gönderme

Merve Şarapçıoğlu ve olaylı şekilde boşanan Berk Oktay, kısa bir süre önce oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ile aşk yaşamaya başlamıştı. İkili aşklarını sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla ilan ederken Oktay'ın eski eşi Şarapçıoğlu'dan olay gönderme geldi.

Giriş Tarihi: 28.08.2020 11:41 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020 11:43
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Yıldız Çağrı Atiksoy ile aşk yaşayan Berk Oktay’a Merve Şarapçıoğlu'dan olay gönderme

Oyuncu Berk Oktay'dan olaylı şekilde boşanan Merve Şarapçıoğlu, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Son günlerde Yıldız Çağrı Atiksoy'la yaşadığı aşkla gündemde olan Oktay'a eski eşinden olay gönderme geldi.

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Yıldız Çağrı Atiksoy ile aşk yaşayan Berk Oktay’a Merve Şarapçıoğlu'dan olay gönderme

Avukat Merve Şarapçıoğlu, eski eşi Berk Oktay ile ilgili yöneltilen sorulara manidar yanıtlar verdi.

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Yıldız Çağrı Atiksoy ile aşk yaşayan Berk Oktay’a Merve Şarapçıoğlu'dan olay gönderme

Evli oldukları döneminde eski eşi ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un hem aynı dizide oynadıkları hem de beraber eğlendikleri haberleri hakkında Şarapçıoğlu, "Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır" dedi.

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Yıldız Çağrı Atiksoy ile aşk yaşayan Berk Oktay’a Merve Şarapçıoğlu'dan olay gönderme

Merve Hanım, "Haberi görünce neler hissettiniz?" sorusuna ise "Hiçbir şey hissetmedim, dediğim gibi gerçeklerin bir gün gün yüzüne çıkmak gibi bir huyu vardır" açıklamasını yaptı.

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Yıldız Çağrı Atiksoy ile aşk yaşayan Berk Oktay’a Merve Şarapçıoğlu'dan olay gönderme

Şarapçıoglu, "Bu sözlerinizle ne demek istediniz?" sorusuna ise yanıt vermedi.