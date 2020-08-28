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Yıldız Çağrı Atiksoy ile aşk yaşayan Berk Oktay’a Merve Şarapçıoğlu'dan olay gönderme
Merve Şarapçıoğlu ve olaylı şekilde boşanan Berk Oktay, kısa bir süre önce oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ile aşk yaşamaya başlamıştı. İkili aşklarını sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla ilan ederken Oktay'ın eski eşi Şarapçıoğlu'dan olay gönderme geldi.
Giriş Tarihi: 28.08.2020 11:41Güncelleme Tarihi: 28.08.2020 11:43