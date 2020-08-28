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Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar karakteri ile şöhreti yakalayan Necati Şaşmaz şaşırttı
Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi, Kurtlar Vadisi Pusu, Kurtlar Vadisi Filistin ve Kurtlar Vadisi Vatan'da Polat Alemdar karakterini canlandıran Necati Şaşmaz herkesi şaşırttı. Dizide gösterdiği başarılı performansla herkesi kendisine hayran bırakan Necati Şaşmaz'ın yıllar sonraki halini görenler gözlerine inanamadı.
Giriş Tarihi: 28.08.2020 01:30 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020 01:39
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