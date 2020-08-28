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Haberler Galeri Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar karakteri ile şöhreti yakalayan Necati Şaşmaz şaşırttı

Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar karakteri ile şöhreti yakalayan Necati Şaşmaz şaşırttı

Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi, Kurtlar Vadisi Pusu, Kurtlar Vadisi Filistin ve Kurtlar Vadisi Vatan'da Polat Alemdar karakterini canlandıran Necati Şaşmaz herkesi şaşırttı. Dizide gösterdiği başarılı performansla herkesi kendisine hayran bırakan Necati Şaşmaz'ın yıllar sonraki halini görenler gözlerine inanamadı.

Giriş Tarihi: 28.08.2020 01:30 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020 01:39
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Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar karakteri ile şöhreti yakalayan Necati Şaşmaz şaşırttı

Bir döneme damgasını vuran ve bazı televizyonlarda yayınlanan ayrıca internet üzerinde ilgiyle takip edilen Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakterini canlandıran Necati Şaşmaz herkesi şaşırttı. Dizide gösterdiği başarılı performansla herkesi kendisine hayran bırakan Şaşmaz'ın yıllar sonraki halini görenler gözlerine inanamadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar karakteri ile şöhreti yakalayan Necati Şaşmaz şaşırttı

Seray Sever

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Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar karakteri ile şöhreti yakalayan Necati Şaşmaz şaşırttı

Müge Ulusoy

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Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar karakteri ile şöhreti yakalayan Necati Şaşmaz şaşırttı

Sönmez Atasoy

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Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar karakteri ile şöhreti yakalayan Necati Şaşmaz şaşırttı

Özgü Namal