Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar karakteri ile şöhreti yakalayan Necati Şaşmaz şaşırttı

Bir döneme damgasını vuran ve bazı televizyonlarda yayınlanan ayrıca internet üzerinde ilgiyle takip edilen Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakterini canlandıran Necati Şaşmaz herkesi şaşırttı. Dizide gösterdiği başarılı performansla herkesi kendisine hayran bırakan Şaşmaz'ın yıllar sonraki halini görenler gözlerine inanamadı.