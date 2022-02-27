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Haberler Galeri Yıldız Asyalı'ya aşkını itiraf ettikten sonra gündeme oturan Arda Kural’dan samimi açıklama: Kızlardan günde 2 bin mektup alıyordum

Yıldız Asyalı'ya aşkını itiraf ettikten sonra gündeme oturan Arda Kural’dan samimi açıklama: Kızlardan günde 2 bin mektup alıyordum

Bir dönem psikolojik problemlerle boğuşan ve zorlu günleri geride bırakan yakışıklı oyuncu Arda Kural, ekranlara tekrar dönmek için harekete geçti. Sıkı bir diyete başlayan Kural, 2 ay içerisinde 14 kilo verdi. Mental ve fiziksel olarak yeniden ayağa kalktığını dile getiren Kural, yeni projelere hazır olduğunu dile getirdi. 1999 senesinde "Eyvah Kızım Büyüdü" dizisiyle genç kızların hayran olduğu oyuncu, hayatı boyunca hep yalnız olduğunu dile getirdi. Öte yandan Kural, rol arkadaşı Yıldız Asyalı'ya beslediği büyük aşkı itiraf etti. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 27.02.2022 14:31
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Yıldız Asyalı’ya aşkını itiraf ettikten sonra gündeme oturan Arda Kural’dan samimi açıklama: Kızlardan günde 2 bin mektup alıyordum

Geçen aylarda kariyeri ve özel hayatıyla yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Arda Kural, eski günlerine geri dönmek için elinden geleni yapıyor.

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Yıldız Asyalı’ya aşkını itiraf ettikten sonra gündeme oturan Arda Kural’dan samimi açıklama: Kızlardan günde 2 bin mektup alıyordum

AKIL HASTANESİNDE TEDAVİ GÖRDÜ
Psikoz teşhisi konulmasının ardından uzun yıllar hastalıkla mücadele eden Kural, 20 gün de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmüştü.

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Yıldız Asyalı’ya aşkını itiraf ettikten sonra gündeme oturan Arda Kural’dan samimi açıklama: Kızlardan günde 2 bin mektup alıyordum

"MUTSUZ BİR AİLEYDİK"

Arda Kural, oyunculukla ilk tanışmasını şöyle anlatıyor: Annem ve babam, ben 15 yaşındayken ayrıldı. O yaşta reklam filmlerinde rol almaya başladım. Kardeşim ve annemin sorumluluğunu ben üstlenmiştim. Tabii ki yaşananlar yüzünden mutsuz ve zor dönemler geçiren bir aileydik.

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Yıldız Asyalı’ya aşkını itiraf ettikten sonra gündeme oturan Arda Kural’dan samimi açıklama: Kızlardan günde 2 bin mektup alıyordum

"İNSANLAR BENİ KABUL EDİP, SEVMEK ZORUNDAYDI"

"O yaştan itibaren kardeşimi de büyütüp yetiştirdiğim için memnunum. İşim ise yıldız olmaktı. Ve bir şekilde insanlar beni kabul edip, sevmek zorundaydı. O şekilde oyunculuğa ilgim başladı. Kral TV'nin makyaj müdürü Corci ile aynı bölgede oturuyorduk. Beni o keşfetti. İlk Kral TV'de VJ olarak ortaya çıktım."

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Yıldız Asyalı’ya aşkını itiraf ettikten sonra gündeme oturan Arda Kural’dan samimi açıklama: Kızlardan günde 2 bin mektup alıyordum

Arda Kural, 1999'da Haluk Bilginer, Yıldız Asyalı gibi isimlerin rol aldığı "Eyvah Kızım Büyüdü" dizisinde yer almasını şöyle anlatıyor; "Kral TV'de popüler olunca 'Eyvah Kızım Büyüdü'nün senaristi Tayfun Güneyer benimle ilgilenmeye başladı. Ve beni dizinin kadrosuna dahil etti. Bana 'yeni yıldızım' diye hitap ederdi."