Yıldız Asyalı’ya aşkını itiraf ettikten sonra gündeme oturan Arda Kural’dan samimi açıklama: Kızlardan günde 2 bin mektup alıyordum

"İNSANLAR BENİ KABUL EDİP, SEVMEK ZORUNDAYDI"

"O yaştan itibaren kardeşimi de büyütüp yetiştirdiğim için memnunum. İşim ise yıldız olmaktı. Ve bir şekilde insanlar beni kabul edip, sevmek zorundaydı. O şekilde oyunculuğa ilgim başladı. Kral TV'nin makyaj müdürü Corci ile aynı bölgede oturuyorduk. Beni o keşfetti. İlk Kral TV'de VJ olarak ortaya çıktım."