27 Şubat 2022, Pazar
İkiz bebeklerini bekleyen Seray Sever’den kötü haber! Böyle dua istedi
İkiz bebeklerini dünyaya getirmek için gün sayan sunucu Seray Sever doğum gününde yürek sızlatan haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ev kıyafetleriyle pastasını üfleyen Sever babasının entübe edildiğini belirtti. Seray Sever paylaşımında "Tüm dualarım şu an entübe olarak sağlık mücadelesi veren canım babam için" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 27.02.2022 16:08 Güncelleme Tarihi: 27.02.2022 16:08
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