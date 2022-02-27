2. bebeğini kucağına almak için gün sayan Sinem Kobal kardeşi Kerem Kobal’ı paylaştı! Takipçileri yorum yağdırdı: Bu kadar mı benzemez

Şu günlerde ikinci bebeğini kucağına almak için gün sayan sevilen oyuncu Sinem Kobal, kardeşi Kerem Kobal'ın doğum günün kutlamak için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 senesinde dünya evine giren güzel oyuncu Sinem Kobal 2020'de kızı Lalin'i dünyaya getirmişti. Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Sinem Kobal geçen günlerde Ege'ye gitmiş sakin bir hamilelik için inzivaya çekilmişti. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Sinem Kobal Instagram hesabının hikaye kısmından, kardeşi Kerem Kobal'ın doğum gününü, birlikte fotoğraflarını paylaşarak kutladı. Sinem Kobal'ın kardeşini ilk kez görenler çok şaşırdı. Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal'ı görenler "İki kardeş bu kadar mı benzemez" diyor... İşte başta Sinem Kobal'ın olmak üzere ünlülerin kardeşi… Kimini ayırt etmek, kiminin de kardeş olduğuna inanmak çok zor…