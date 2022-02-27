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Haberler Galeri 2. bebeğini kucağına almak için gün sayan Sinem Kobal kardeşi Kerem Kobal’ı paylaştı! Takipçileri yorum yağdırdı: Bu kadar mı benzemez

2. bebeğini kucağına almak için gün sayan Sinem Kobal kardeşi Kerem Kobal’ı paylaştı! Takipçileri yorum yağdırdı: Bu kadar mı benzemez

Şu günlerde ikinci bebeğini kucağına almak için gün sayan sevilen oyuncu Sinem Kobal, kardeşi Kerem Kobal'ın doğum günün kutlamak için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 senesinde dünya evine giren güzel oyuncu Sinem Kobal 2020'de kızı Lalin'i dünyaya getirmişti. Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Sinem Kobal geçen günlerde Ege'ye gitmiş sakin bir hamilelik için inzivaya çekilmişti. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Sinem Kobal Instagram hesabının hikaye kısmından, kardeşi Kerem Kobal'ın doğum gününü, birlikte fotoğraflarını paylaşarak kutladı. Sinem Kobal'ın kardeşini ilk kez görenler çok şaşırdı. Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal'ı görenler "İki kardeş bu kadar mı benzemez" diyor... İşte başta Sinem Kobal'ın olmak üzere ünlülerin kardeşi… Kimini ayırt etmek, kiminin de kardeş olduğuna inanmak çok zor…

Giriş Tarihi: 27.02.2022 10:12
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2. bebeğini kucağına almak için gün sayan Sinem Kobal kardeşi Kerem Kobal’ı paylaştı! Takipçileri yorum yağdırdı: Bu kadar mı benzemez

ATV'nin sevilerek izlenen "Kim Milyoner Olmak İster?" programının yakışıklı ve başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile 2016'da dünya evine giren güzel oyuncu Sinem Kobal 2020'de kızları Lalin'i kucağına almıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2. bebeğini kucağına almak için gün sayan Sinem Kobal kardeşi Kerem Kobal’ı paylaştı! Takipçileri yorum yağdırdı: Bu kadar mı benzemez

HAMİLELİK İÇİN GÖZLERDEN UZAK OLMAYI TERCİH ETTİ

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve ikinci bebeğine hamile olan Sinem Kobal geçtiğimiz günlerde Ege'ye gitmiş sakin bir hamilelik için inzivaya çekilmişti.

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2. bebeğini kucağına almak için gün sayan Sinem Kobal kardeşi Kerem Kobal’ı paylaştı! Takipçileri yorum yağdırdı: Bu kadar mı benzemez

2. BEBEĞİNİ BEKLİYOR

Şu sıralar ikinci kez anne olmak için gün sayan güzel oyuncu Sinem Kobal'dan kardeşi Kerem Kobal'ın doğum gününde paylaşım geldi.

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2. bebeğini kucağına almak için gün sayan Sinem Kobal kardeşi Kerem Kobal’ı paylaştı! Takipçileri yorum yağdırdı: Bu kadar mı benzemez

SİNEM KOBAL'IN KARDEŞİ KEREM KOBAL

Hayranlarıyla sosyal medya üzerinden buluşmayı ihmal etmeyen Sinem Kobal Instagram hesabının hikaye bölümünden, kardeşi Kerem Kobal'ın doğum gününü, yaptığı paylaşımlarla kutladı.

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2. bebeğini kucağına almak için gün sayan Sinem Kobal kardeşi Kerem Kobal’ı paylaştı! Takipçileri yorum yağdırdı: Bu kadar mı benzemez

"İYİ Kİ DOĞDUN"

Sinem Kobal kardeşi Kerem ile olan karelerini paylaşarak "İyi ki doğdun" dedi.