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Yılbaşında TV’de ne var? Kanalların 2020 yılbaşı yayın akışları ve programları!
Yılbaşında TV'de ne var? 2020 yılbaşı heyecanını başlamasıyla birlikte vatandaşlar kanalların yılbaşı yayın akışları hakkında araştırma yapıyor. 2020 yılbaşında TV'de ne var sorusuna yılbaşını evde geçirecek vatandaşlar yanıt arıyor. Yılbaşını evde ailesiyle kutlamak isteyen kişiler, bu coşkuyu televizyon programlarıyla yaşamak istiyor. İşte, tüm kanalların 2020 yılbaşı yayın akışı ve yılbaşına özel yayınlanacak programlar…
Giriş Tarihi: 31.12.2019 01:39 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 01:40
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