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Yılbaşında TV’de ne var? Kanalların 2020 yılbaşı yayın akışları ve programları!

Yılbaşında TV'de ne var? 2020 yılbaşı heyecanını başlamasıyla birlikte vatandaşlar kanalların yılbaşı yayın akışları hakkında araştırma yapıyor. 2020 yılbaşında TV'de ne var sorusuna yılbaşını evde geçirecek vatandaşlar yanıt arıyor. Yılbaşını evde ailesiyle kutlamak isteyen kişiler, bu coşkuyu televizyon programlarıyla yaşamak istiyor. İşte, tüm kanalların 2020 yılbaşı yayın akışı ve yılbaşına özel yayınlanacak programlar…

Giriş Tarihi: 31.12.2019 01:39 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 01:40
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Yılbaşında TV’de ne var? Kanalların 2020 yılbaşı yayın akışları ve programları!

Yılbaşında TV'de ne var? Kanalların 2020 yılbaşı yayın akışları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yılbaşını evde ailesiyle birlikte kutlamak isteyenler yılbaşında TV'de ne var sorusuna yanıt arıyor. Bu özel günde birçok televizyon kanalı hazırladığı özel televizyon programlarıyla izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Kanalların yayın akışlarında birbirinden eğlenceli programlar bulunuyor. İşte, 31 Aralık Salı akşamı yılbaşında TV'de ne var sorusunun yanıtı!

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Yılbaşında TV’de ne var? Kanalların 2020 yılbaşı yayın akışları ve programları!

YILBAŞINDA TV'DE NE VAR?

ATV

KİM MİLYONER OLMAK İSTER

Dünyanın en çok seyredilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümüyle ATV ekranlarında olacak. Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümüyle yeni yıl heyecanı yaşanacak.

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Yılbaşında TV’de ne var? Kanalların 2020 yılbaşı yayın akışları ve programları!

TRT 1

KALK GİDELİM

TRT 1 ekranlarında Kalk Gidelim dizisinin yılbaşı özel bölümü yayınlanacak.

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Yılbaşında TV’de ne var? Kanalların 2020 yılbaşı yayın akışları ve programları!

KANAL D

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2

Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel programında birçok ünlü isim şarkılarla geceyi renklendirecek.

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Yılbaşında TV’de ne var? Kanalların 2020 yılbaşı yayın akışları ve programları!

STAR

Star'da ilk olarak Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmi TV'de ilk kez ekranlara gelecek. Ardından Kimler Geldi Kimler Geçti programıyla eğlence yerini alacak.