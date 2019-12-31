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2020 yeni yıl mesajları: En güzel yılbaşı mesajları ve sözleri! | Sevdiklerinize özel yeni yıl mesajları…

Yeni yıl mesajları 2020 yılbaşında da en çok araştırılan konulardan birisi. En güzel yeni yıl mesajları ve yeni yıl sözleri hakkında sorgulama yapılıyor. Sevgiliye yeni yıl mesajları da sorgulanıyor. Haberimizde derlediğimiz 2020 yeni yıl mesajları ile sevdiklerinize kendinizi hatırlatabilir ve onlara hoş bir jest yapabilirsiniz. Whatsapp veya sosyal medyadan gönderebileceğiniz yılbaşı mesajları ve yeni yıl sözleri ile yeni yıl coşkusuna katılabilirsiniz. İşte, 2020 en güzel resimli yeni yıl mesajları ve yeni yıl sözleri!

Giriş Tarihi: 31.12.2019 02:06 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 02:07
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2020 yeni yıl mesajları: En güzel yılbaşı mesajları ve sözleri! | Sevdiklerinize özel yeni yıl mesajları…

En güzel yeni yıl mesajları ve sözleri 2020 yılı öncesinde sorgulanıyor. Resimli yeni yıl mesajları merak ediliyor. Yılbaşı mesajları ve sözlerini Whatsapp veya sosyal medyadan sevdiklerinize gönderebilir ve onların yeni yılını kutlayabilirsiniz. Anlamlı 2020 yeni yıl mesajlarını sizler için derledik. Sevgiliye yeni yıl mesajları ile de sevgilinize hoş bir mesaj gönderebilir ve yüzünü gülümsetebilirsiniz. İşte, 2020 resimli yazılı yeni yıl mesajları ve yılbaşı sözleri!

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2020 yeni yıl mesajları: En güzel yılbaşı mesajları ve sözleri! | Sevdiklerinize özel yeni yıl mesajları…

EN GÜZEL YENİ YIL MESAJLARI! (2020)

Gökkuşağı gibi rengarenk, güneş gibi parlak ve güller gibi mis kokulu mutlu bir yeni yıl dileğiyle…

Geçmişi unutup yeni bir başlangıcı kutlamanın zamanı geldi. Mutlu yıllar!

Ay, güneş ve yıldızlar gibi, hayalleriniz her zaman parıldamaya devam etsin. Yeni yılınız kutlu olsun!

Yeni yıl, hayat yolculuğunda sana; yeni umutlar, yeni beklentiler, yeni sevinçler ve yeni başarılar getirsin. Yeni yılınız kutlu olsun!

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2020 yeni yıl mesajları: En güzel yılbaşı mesajları ve sözleri! | Sevdiklerinize özel yeni yıl mesajları…

Yeni bir yıl, yeni başlangıçlar yapma ve eski pişmanlıkları unutmak için bir şanstır. Mutlu yıllar!

Bu yıl senin yılın olacak, buna inanıyorum. Başta sağlık, mutluluk ve huzur, nice başarılar hep seninle olsun. Yeni yılın kutlu olsun!

Yeni yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hiç bir şeyin seni üzmemesini diler ve yeni yılını candan kutlarım.

Geleceğinizi oluşturacak her yeni gün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi mutlu edecek şekilde olsun! İyi Seneler!

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2020 yeni yıl mesajları: En güzel yılbaşı mesajları ve sözleri! | Sevdiklerinize özel yeni yıl mesajları…

Kapının aşk ile çalacağı, mutluluğa doyamayacağın, sürprizlerle dolu şahane bir yıl diliyorum sana. Yeni yılın kutlu olsun.

Geleceği oluşturacak her yeni günün bir öncekinden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar!

Yeni yılınızı kutlar; sağlıklı, mutlu ve başarılı nice yıllar dilerim. Kucak dolusu sevgiler...

Yeni yıla nasıl girersen öyle geçermiş diyorlar. Ben de yeni yıla seni gülümseterek başlamak istedim. :) Yüzünden gülücükler hiç eksik olmasın.

Yeni yılın ilk günü umarım en mutlu günün olur. Çünkü önümüzdeki 364 gün boyunca varlığınızı tamamen göz ardı etmeyi düşünüyorum. İyi yıllar!

Artık sana daha fazla başarı dilemek istemiyorum. Zaten birçok şeyi başardın. Bu yıl benim olmalı. Bana mutlu yıllar dile!

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2020 yeni yıl mesajları: En güzel yılbaşı mesajları ve sözleri! | Sevdiklerinize özel yeni yıl mesajları…

SEVGİLİYE YILBAŞI MESAJLARI

• Canıma can olan sevgilim, huzur ve mutluluk sebebim. Yeni yeni yıla girerken iyi ki varsın ve iyi ki benimsin. Her anımda yanımda olduğun için duyduğum minneti öyle derinden hissediyorum ki, her saniyemde göğe bakıp şükrediyorum. Seni düşündüğüm sene, seni yaşayarak sonlansın. Seni çok seviyorum.

• Diğer yarım, sevgilim. Senden uzakta girdiğim yeni yıla, yanımda kaldığın sabahlarla uyanmak istiyorum. Senden uzakta başladığım seneyi, yanında sonlandırmak istiyorum. Senden ayrı soldurduğum çiçeği, yanında büyütmek istiyorum. Seni seviyorum hayatımın anlamı. Mutlu yıllar.

• Aklımda ismin, gözlerimde hüzünle bu yeni yılda da seni anıyorum. Bir yıl daha adını anarak, ismini bularak geçti. Bana bu yıl yaşattığın duyguların tarifi yok sevgilim. Her saniyemde imzanın olacağı bir yıl olsun. Mutlu yıllar.