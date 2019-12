2020 yeni yıl mesajları: En güzel yılbaşı mesajları ve sözleri! | Sevdiklerinize özel yeni yıl mesajları…

SEVGİLİYE YILBAŞI MESAJLARI

• Canıma can olan sevgilim, huzur ve mutluluk sebebim. Yeni yeni yıla girerken iyi ki varsın ve iyi ki benimsin. Her anımda yanımda olduğun için duyduğum minneti öyle derinden hissediyorum ki, her saniyemde göğe bakıp şükrediyorum. Seni düşündüğüm sene, seni yaşayarak sonlansın. Seni çok seviyorum.

• Diğer yarım, sevgilim. Senden uzakta girdiğim yeni yıla, yanımda kaldığın sabahlarla uyanmak istiyorum. Senden uzakta başladığım seneyi, yanında sonlandırmak istiyorum. Senden ayrı soldurduğum çiçeği, yanında büyütmek istiyorum. Seni seviyorum hayatımın anlamı. Mutlu yıllar.

• Aklımda ismin, gözlerimde hüzünle bu yeni yılda da seni anıyorum. Bir yıl daha adını anarak, ismini bularak geçti. Bana bu yıl yaşattığın duyguların tarifi yok sevgilim. Her saniyemde imzanın olacağı bir yıl olsun. Mutlu yıllar.