Burcu Özberk'ten Hande Erçel itirafı

Burcu Özberk yakın arkadaşı Hande Erçel'le ilgili konuştu. "Çok güzel arkadaşlık kurduk" diyen güzel oyuncu, "Seni dinleyen birinin olduğunu bilmek bence büyük bir şans" ifadelerini kullandı. Güneşin Kızları dizisinde beraber rol aldığı oyuncu arkadaşı Hande Erçel sorulduğunda Burcu Özberk, "Hande benim en iyi arkadaşım. Bizim uzun süre görüşemediğimiz oluyor. Şu an çok yoğun çalışıyor. Ama bir telefonun ucunda seni anlayan, seni dinleyen birinin olduğunu bilmek bence büyük bir şans. Bir de ben buraya geldiğimde yalnızdım. Hande kardeşi Gamze ile yaşıyordu. Çok güzel arkadaşlık kurduk. Bu tür şeyleri unutmamak, sahip çıkmak lazım" dedi.

Giriş Tarihi: 30.12.2019 23:26 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 23:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





