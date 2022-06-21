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Yiğit Marcus Aral ve Kerem Kamışlı davasında avukatın garip isteği 'Yok daha neler' dedirtti!

Şevval Şahin'le ayrıldıktan sonra onunla aynı masada oturan Kerem Kamışlı'yı denize attığı için 34 yıl hapsi istenen Yiğit Marcus Aral bir kez daha hakim karşısına çıktı. Amerika'da olduğu gerekçesiyle 3 celseye katılmayan ve bu süreçte Şevval Şahin ile yeniden barışıp sonrasında yollarını tekrar ayıran Yiğit Marcus Aral'ın avukatları oldukça garip bir istekte bulundu.

Giriş Tarihi: 21.06.2022 09:27 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022 09:27
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Yiğit Marcus Aral ve Kerem Kamışlı davasında avukatın garip isteği ’Yok daha neler’ dedirtti!

Türkiye Güzeli Şevval Şahin'le ayrıldıktan sonra onunla aynı masada oturan Kerem Kamışlı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral hakkında olası kasıtla öldürmeye teşebbüs, tehdit ve hakaret gibi suçlardan 34 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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Yiğit Marcus Aral ve Kerem Kamışlı davasında avukatın garip isteği ’Yok daha neler’ dedirtti!

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Aral, Amerika'da olduğu gerekçesiyle 3 celseye katılmamıştı.

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Yiğit Marcus Aral ve Kerem Kamışlı davasında avukatın garip isteği ’Yok daha neler’ dedirtti!

'GÜVENCE İSTEDİLER'

Avukatları mahkemeye başvurarak, Aral'ın uluslararası bir bilişim şirketini yönettiğini, tutuklanması durumunda uluslararası iş ağı yönetiminin sekteye uğrayacağını, büyük maddi kayıp yaşayacağını ve ABD vatandaşlığının tehlikeye gireceğini ifade ederek tutuklanmaması için güvence belgesi verilmesini istedi. Mahkeme ise bu talebi reddetti.

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Yiğit Marcus Aral ve Kerem Kamışlı davasında avukatın garip isteği ’Yok daha neler’ dedirtti!

Şevval Şahin gözyaşlarıyla anlatmıştı...

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Yiğit Marcus Aral ve Kerem Kamışlı davasında avukatın garip isteği ’Yok daha neler’ dedirtti!

Daha önce duruşmaya tanık olarak gelen Şevval Şahin, duruşmada duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarını tutamamıştı.