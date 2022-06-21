Yiğit Marcus Aral ve Kerem Kamışlı davasında avukatın garip isteği 'Yok daha neler' dedirtti!

Şevval Şahin'le ayrıldıktan sonra onunla aynı masada oturan Kerem Kamışlı'yı denize attığı için 34 yıl hapsi istenen Yiğit Marcus Aral bir kez daha hakim karşısına çıktı. Amerika'da olduğu gerekçesiyle 3 celseye katılmayan ve bu süreçte Şevval Şahin ile yeniden barışıp sonrasında yollarını tekrar ayıran Yiğit Marcus Aral'ın avukatları oldukça garip bir istekte bulundu.