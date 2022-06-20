20 Haziran 2022, Pazartesi
Sırlarla yürüyen imkansız bir aşk: Firuze ve Kağan! Sevmek Zamanı bu akşam atv’de!
atv'nin, yapımını Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu-İsmail Gündoğdu'nun üstlendiği yeni dizisi "Sevmek Zamanı" bu akşamı ilk bölümü ile ekrana geliyor. Dizinin yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban-Ömer Aydın üstlenirken genel hikayede Yıldız Hülya Bilban-Ömer Aydın, senaryoda Nalan Merter Savaş, müziklerde ise Cem Öget imzası var. Sevmek Zamanı'nın göz alıcı oyuncu kadrosunda İlhan Şen, Deniz Işın, Toprak Can Adıgüzel, Serenay Aktaş, Çağdaş Onur Öztürk, Nimet İyigün yer alıyor.
Giriş Tarihi: 20.06.2022 16:55
- 1
- 17
- 2
- 17
- 3
- 17
- 4
- 17
- 5
- 17