Sırlarla yürüyen imkansız bir aşk: Firuze ve Kağan! Sevmek Zamanı bu akşam atv’de!

Tanıtımlarıyla çarpıcı hikayesinden ipuçları veren ve büyük merak uyandıran Sevmek Zamanı; zamansız karşılaşan bir kadın ve bir erkeğin; imkansızlığın içinden doğan aşk hikayesidir ve kahramanlarımızın ait olduğu farklı dünyaların savaş alanına dönüşmesi kaçınılmaz olur.