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Haberler Galeri Sırlarla yürüyen imkansız bir aşk: Firuze ve Kağan! Sevmek Zamanı bu akşam atv’de!

Sırlarla yürüyen imkansız bir aşk: Firuze ve Kağan! Sevmek Zamanı bu akşam atv’de!

atv'nin, yapımını Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu-İsmail Gündoğdu'nun üstlendiği yeni dizisi "Sevmek Zamanı" bu akşamı ilk bölümü ile ekrana geliyor. Dizinin yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban-Ömer Aydın üstlenirken genel hikayede Yıldız Hülya Bilban-Ömer Aydın, senaryoda Nalan Merter Savaş, müziklerde ise Cem Öget imzası var. Sevmek Zamanı'nın göz alıcı oyuncu kadrosunda İlhan Şen, Deniz Işın, Toprak Can Adıgüzel, Serenay Aktaş, Çağdaş Onur Öztürk, Nimet İyigün yer alıyor.

Giriş Tarihi: 20.06.2022 16:55
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Sırlarla yürüyen imkansız bir aşk: Firuze ve Kağan! Sevmek Zamanı bu akşam atv’de!

Atv'nin merakla beklenen yeni dizisi "Sevmek Zamanı" bu akşam izleyici ile buluşuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sırlarla yürüyen imkansız bir aşk: Firuze ve Kağan! Sevmek Zamanı bu akşam atv’de!

Yapımını Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu-İsmail Gündoğdu'nun üstlendiği yaz ekranına damgasını vuracak aşk hikayesi Sevmek Zamanı başlıyor.

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Sırlarla yürüyen imkansız bir aşk: Firuze ve Kağan! Sevmek Zamanı bu akşam atv’de!

Tanıtımlarıyla çarpıcı hikayesinden ipuçları veren ve büyük merak uyandıran Sevmek Zamanı; zamansız karşılaşan bir kadın ve bir erkeğin; imkansızlığın içinden doğan aşk hikayesidir ve kahramanlarımızın ait olduğu farklı dünyaların savaş alanına dönüşmesi kaçınılmaz olur.

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Sırlarla yürüyen imkansız bir aşk: Firuze ve Kağan! Sevmek Zamanı bu akşam atv’de!

Tesadüfi bir tanışmayla başlayan Firuze (Deniz Işın) ve Kağan'ın (İlhan Şen) aşk hikayesi; ortaya çıkan gerçeklere ve engellere direnecek.

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Sırlarla yürüyen imkansız bir aşk: Firuze ve Kağan! Sevmek Zamanı bu akşam atv’de!

Dizinin yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban-Ömer Aydın üstlenirken genel hikayede Yıldız Hülya Bilban-Ömer Aydın, senaryoda Nalan Merter Savaş, müziklerde ise Cem Öget imzası var.