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Haberler Galeri Müge Anlı kına gecesi yaptı! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile düğün tarihi belli oldu

Müge Anlı kına gecesi yaptı! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile düğün tarihi belli oldu

Müge Anlı evleneceği açıklamasıyla gündeme oturdu. Yıllardır atv ekranlarında yayınlanan programıyla ekranda fırtınalar estiren Müge Anlı, dünkü yayında bombayı patlattı. Usta gazeteci İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıklamasının ardından ikilinin düğün tarihi merak konusu oldu. Kına gecesi yapan usta sunucunun nikah tarihi belli oldu.

Giriş Tarihi: 21.06.2022 09:58 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022 09:58
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Müge Anlı kına gecesi yaptı! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile düğün tarihi belli oldu

Yıllardır atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Müge Anlı, dünkü yayında evleneceğini açıkladı.

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Müge Anlı kına gecesi yaptı! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile düğün tarihi belli oldu

Yeni sezona evli gireceğini söyleyen Anlı, stüdyoda dakikalarca alkışlandı. Usta gazetecinin müstakbel eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu sosyal medyada merak konusu oldu.

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Müge Anlı kına gecesi yaptı! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile düğün tarihi belli oldu

MÜGE ANLI'DAN EVLİLİK AÇIKLAMASI

Müge Anlı 20 Haziran 2022 tarihli canlı yayınında Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıkladı. Müge Anlı'nın bu ikinci evliliği olacak. Tüm açıklaması şu şekilde:

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Müge Anlı kına gecesi yaptı! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile düğün tarihi belli oldu

"Bugün kendimle ilgili bir haber vereceğim. Aslında cuma günü verecektim bu haberi ama o kadar yalan yanlış haberler çıkıyor ki... Ben zaten hiçbirine cevap vermem. Hiç muhatap almıyorum kimseyi kendime. Siz beni izliyorsunuz, kötü yazanlara söylüyorum yazıyorsunuz. Sizi okumuyorum!"

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Müge Anlı kına gecesi yaptı! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile düğün tarihi belli oldu

"Cuma günü vermeyi düşünüyordum bu haberi ama bugün vermeyi daha uygun gördüm. Sevgili dostlar beni yıllarca evinizde midafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim."