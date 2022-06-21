21 Haziran 2022, Salı
Müge Anlı kına gecesi yaptı! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile düğün tarihi belli oldu
Müge Anlı evleneceği açıklamasıyla gündeme oturdu. Yıllardır atv ekranlarında yayınlanan programıyla ekranda fırtınalar estiren Müge Anlı, dünkü yayında bombayı patlattı. Usta gazeteci İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıklamasının ardından ikilinin düğün tarihi merak konusu oldu. Kına gecesi yapan usta sunucunun nikah tarihi belli oldu.
Giriş Tarihi: 21.06.2022 09:58 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022 09:58
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