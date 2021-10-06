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Yiğit Marcus Aral ‘Beni Kerem Kamışlı dövdürdü’ demişti! Gerçek çok başka çıktı

Şevval Şahin için Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus Aral, sokak ortasında darp edilmişti. Taksim'de yürüdüğü sırada 3 kişinin saldırısına uğrayan Aral, dövenlerin, "Kerem'in selamı var" dediğini iddia etmişti. Ancak gerçek çok farklı çıktı. Aral'ı dolandırdığı adamların darp ettiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 06.10.2021 08:40 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 09:08
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Yiğit Marcus Aral ‘Beni Kerem Kamışlı dövdürdü’ demişti! Gerçek çok başka çıktı

Türkiye eski güzeli Şevval Şahin ile yemek yiyen iş adamı Kerem Kamışlı'yı oturduğu sandalye ile denize atan Yiğit Marcus Aral, skandallarıyla gündemden düşmüyor.

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Yiğit Marcus Aral ‘Beni Kerem Kamışlı dövdürdü’ demişti! Gerçek çok başka çıktı

Olaydan bir süre sonra Marcus, 5 kişi tarafından dayak yediğini ve dövenlerin, "Kerem'in selamı var" dediğini iddia etmişti. Ancak iddiaları, Marcus'un yakın bir arkadaşı yalanladı.

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Yiğit Marcus Aral ‘Beni Kerem Kamışlı dövdürdü’ demişti! Gerçek çok başka çıktı

Söz konusu arkadaş Marcus'un bir kaç kişiyi dolandırdığını ve bu yüzden dayak yediğini iddia etti. Çok ciddi şekilde para kaybeden kişilerin Marcus'u uyarı için dövdürdüğünü söyledi.

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Yiğit Marcus Aral ‘Beni Kerem Kamışlı dövdürdü’ demişti! Gerçek çok başka çıktı

Kerem Kamışlı, sandalyesiyle birlikte denize atılmıştı.

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Yiğit Marcus Aral ‘Beni Kerem Kamışlı dövdürdü’ demişti! Gerçek çok başka çıktı

Türkiye eski güzeli Şevval Şahin, iki aşk arasında kalmıştı.