06 Ekim 2021, Çarşamba
Yiğit Marcus Aral ‘Beni Kerem Kamışlı dövdürdü’ demişti! Gerçek çok başka çıktı
Şevval Şahin için Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus Aral, sokak ortasında darp edilmişti. Taksim'de yürüdüğü sırada 3 kişinin saldırısına uğrayan Aral, dövenlerin, "Kerem'in selamı var" dediğini iddia etmişti. Ancak gerçek çok farklı çıktı. Aral'ı dolandırdığı adamların darp ettiği ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 06.10.2021 08:40 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 09:08
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