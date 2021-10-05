"Ahı yerde kalmayacak, düşmanları tasaya düşecek" EDHO 200. bölüm fragmanı! Ahrette on parmağı yakasında...

"Ahı yerde kalmayacak, düşmanları tasaya düşecek" EDHO 200. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ahrette on parmağı yakasında olacak. ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Salı akşamlarının vazgeçilmezi olan dizinin yeni sezonunda yaşanacak gelişmeler beklenirken, diğer yandan diziden ayrılacağı iddia edilen isimlerin akıbeti merak ediliyor. 199. bölümde Hızır reis tarafından ailenin yeni reisi İlyas olarak açıklanmıştı. Diğer yandan Alpaslan'ın kaçması akıllara diziden ayrılacak mı iddialarını gündeme getirmişti. Hal böyle olunca Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 200. bölüm fragmanı bekleniyor.