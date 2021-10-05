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"Ahı yerde kalmayacak, düşmanları tasaya düşecek" EDHO 200. bölüm fragmanı! Ahrette on parmağı yakasında...
ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 199. bölümle sezonu sonlandıran dizide yeni ayrılıkların yaşanacağı iddia ediliyordu. Kadroda Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer'in yer aldığı dizinin 200. bölüm fragmanında merak edilen detayların ortaya çıkması bekleniyor. Sezon finalinde, Hızır Çakırbeyli ailenin yeni reisinin İlyas Çakırbeyli olacağını duyurmuştu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon fragmanı için detaylar araştırılıyor.