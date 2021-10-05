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Haberler Galeri "Ahı yerde kalmayacak, düşmanları tasaya düşecek" EDHO 200. bölüm fragmanı! Ahrette on parmağı yakasında...

"Ahı yerde kalmayacak, düşmanları tasaya düşecek" EDHO 200. bölüm fragmanı! Ahrette on parmağı yakasında...

ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 199. bölümle sezonu sonlandıran dizide yeni ayrılıkların yaşanacağı iddia ediliyordu. Kadroda Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer'in yer aldığı dizinin 200. bölüm fragmanında merak edilen detayların ortaya çıkması bekleniyor. Sezon finalinde, Hızır Çakırbeyli ailenin yeni reisinin İlyas Çakırbeyli olacağını duyurmuştu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon fragmanı için detaylar araştırılıyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.10.2021 22:46
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Ahı yerde kalmayacak, düşmanları tasaya düşecek EDHO 200. bölüm fragmanı! Ahrette on parmağı yakasında...

"Ahı yerde kalmayacak, düşmanları tasaya düşecek" EDHO 200. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ahrette on parmağı yakasında olacak. ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Salı akşamlarının vazgeçilmezi olan dizinin yeni sezonunda yaşanacak gelişmeler beklenirken, diğer yandan diziden ayrılacağı iddia edilen isimlerin akıbeti merak ediliyor. 199. bölümde Hızır reis tarafından ailenin yeni reisi İlyas olarak açıklanmıştı. Diğer yandan Alpaslan'ın kaçması akıllara diziden ayrılacak mı iddialarını gündeme getirmişti. Hal böyle olunca Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 200. bölüm fragmanı bekleniyor.

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Ahı yerde kalmayacak, düşmanları tasaya düşecek EDHO 200. bölüm fragmanı! Ahrette on parmağı yakasında...

EDHO YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finali vermesinin üzerinden yaklaşık olarak 3 ay geçti. Şimdi ise gözler yeni sezona çevrildi.

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Ahı yerde kalmayacak, düşmanları tasaya düşecek EDHO 200. bölüm fragmanı! Ahrette on parmağı yakasında...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

EDHO'nun yeni sezon tarihi henüz belli olmadı.

Sevilen dizinin Ekim ayının ilk ya da ikinci haftası itibarı ile ekranlara geri dönmesi bekleniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon tarihi ve fragmanı belli olduğunda haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Ahı yerde kalmayacak, düşmanları tasaya düşecek EDHO 200. bölüm fragmanı! Ahrette on parmağı yakasında...

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır.

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Ahı yerde kalmayacak, düşmanları tasaya düşecek EDHO 200. bölüm fragmanı! Ahrette on parmağı yakasında...

Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır.