İzzet Yıldızhan’dan Bülent Ersoy açıklaması: Ben daha sabırlı çıktım

Mustafa Keser'in durumu sorulduğunda ünlü şarkıcı şunları söyledi:

"Ben Mustafa (Keser) abiden daha sabırlı çıktım. Ben dört hafta dayanabilmiştim, kendisi iki hafta dayanabildi. Bülent Hanım'ın artık böyle programlar yapmaması lazım, bu tarz programlarda olmak yerine daha çok sağlığına dikkat etmesi lazım. Bu tarz sanatçılarımızın, artık kendilerini koruması ve sağlıklarına dikkat etmeleri gerekir. Benim böyle bir rahatsızlığım olsa, tüm samimiyetimle söylüyorum bu tarz işlerin içinde yer almam. Bu zorluğun, bu hengamenin içine kendimi sokmam...

