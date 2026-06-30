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Yetenek Sizsiniz'in küçük Sıla'sı evlilik yolunda! Son hali şaşırttı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yıllar önce Yetenek Sizsiniz Türkiye sahnesinde sergilediği performans ve sempatik tavırlarıyla hafızalara kazınan, jüri koltuğundaki Hülya Avşar'ın "Gelecekte çok iyi bir müzisyen olacaksın" diyerek övgü dolu sözler sarf ettiği Sıla Şahin, sevgilisi Samet Kardeşler'den evlilik teklifi aldı. Genç şarkıcının yıllar içindeki değişimi ise görenleri hayrete düştü.

Yetenek Sizsiniz'in küçük Sıla'sı evlilik yolunda! Son hali şaşırttı 1

Yıllar önce "Yetenek Sizsiniz Türkiye" sahnesine çıkan ve sempatik tavırlarıyla tüm Türkiye'nin gönlünde taht kuran Sıla Şahin, artık bambaşka biri! Yarışmaya katıldığında çocuk yaşta olan ve jüri üyeleri Acun Ilıcalı, Hülya Avşar ve Sergen Yalçın ile olan diyaloglarıyla hafızalara kazınan Sıla, şimdilerde genç bir kadın olarak gündemde.

Yetenek Sizsiniz'in küçük Sıla'sı evlilik yolunda! Son hali şaşırttı 2

"OLMAZ OLMAZ BU İŞ OLAMAZ" İLE HATIRLANIYOR

Eskişehir'den yarışmaya katılan küçük Sıla, özellikle Gülşen'in "Olmaz Olmaz Bu İş Olamaz" şarkısını kendine has yorumu ve tarzıyla seslendirerek izleyicileri ekran başına kilitlemişti.

HÜLYA AVŞAR "GELECEK VAR" DEMİŞTİ

Hülya Avşar'ın o dönem, "Gelecekte çok iyi bir müzisyen olacaksın" diyerek övgü dolu sözler sarf ettiği Sıla, müzikal kariyerine de adım atmış oldu.

Yetenek Sizsiniz'in küçük Sıla'sı evlilik yolunda! Son hali şaşırttı 3

BÜYÜK DEĞİŞİM VE MUTLU HABER

Yıllar içinde geçirdiği değişimle sosyal medyada dikkatleri üzerine çeken Sıla Şahin, sadece kariyeriyle değil, özel hayatındaki gelişmeyle de sevenlerini şaşırttı.

Yetenek Sizsiniz'in küçük Sıla'sı evlilik yolunda! Son hali şaşırttı 4

Genç şarkıcı, sevgilisi Samet Kardeşler'den aldığı evlilik teklifiyle yeni bir döneme adım attı.

Yetenek Sizsiniz'in küçük Sıla'sı evlilik yolunda! Son hali şaşırttı 5

Yıllar içindeki değişimiyle "Tanımak imkansız" dedirten Şahin, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerinden büyük beğeni topluyor.

Yetenek Sizsiniz'in küçük Sıla'sı evlilik yolunda! Son hali şaşırttı 6

Ankara'da dünyaya gelen ve çocukluğu Eskişehir'de geçen Sıla Şahin, sahnelerden dijital dünyaya uzanan hikayesiyle genç neslin favori yıldızları arasına girdi.

Yetenek Sizsiniz'in küçük Sıla'sı evlilik yolunda! Son hali şaşırttı 7

Sardım Seni, Aldanırım, Sanmadan Git ve Aklım Hep Onda gibi milyonlarca dinlenmeye ulaşan hit şarkılara imza atmıştır.

Yetenek Sizsiniz'in küçük Sıla'sı evlilik yolunda! Son hali şaşırttı 8

Aklım Hep Onda Kariyerini emin adımlarla sürdüren Sıla Şahin, günümüzde çalışmalarını kendi adını taşıyan "Sıla Şahin YouTube Kanalı" üzerinden takipçileriyle buluşturmaya devam ediyor.

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