Yetenek Sizsiniz'in küçük Sıla'sı evlilik yolunda! Son hali şaşırttı

Yıllar önce Yetenek Sizsiniz Türkiye sahnesinde sergilediği performans ve sempatik tavırlarıyla hafızalara kazınan, jüri koltuğundaki Hülya Avşar'ın "Gelecekte çok iyi bir müzisyen olacaksın" diyerek övgü dolu sözler sarf ettiği Sıla Şahin, sevgilisi Samet Kardeşler'den evlilik teklifi aldı. Genç şarkıcının yıllar içindeki değişimi ise görenleri hayrete düştü.

Yıllar önce "Yetenek Sizsiniz Türkiye" sahnesine çıkan ve sempatik tavırlarıyla tüm Türkiye'nin gönlünde taht kuran Sıla Şahin, artık bambaşka biri! Yarışmaya katıldığında çocuk yaşta olan ve jüri üyeleri Acun Ilıcalı, Hülya Avşar ve Sergen Yalçın ile olan diyaloglarıyla hafızalara kazınan Sıla, şimdilerde genç bir kadın olarak gündemde.

"OLMAZ OLMAZ BU İŞ OLAMAZ" İLE HATIRLANIYOR Eskişehir'den yarışmaya katılan küçük Sıla, özellikle Gülşen'in "Olmaz Olmaz Bu İş Olamaz" şarkısını kendine has yorumu ve tarzıyla seslendirerek izleyicileri ekran başına kilitlemişti. HÜLYA AVŞAR "GELECEK VAR" DEMİŞTİ Hülya Avşar'ın o dönem, "Gelecekte çok iyi bir müzisyen olacaksın" diyerek övgü dolu sözler sarf ettiği Sıla, müzikal kariyerine de adım atmış oldu.

BÜYÜK DEĞİŞİM VE MUTLU HABER Yıllar içinde geçirdiği değişimle sosyal medyada dikkatleri üzerine çeken Sıla Şahin, sadece kariyeriyle değil, özel hayatındaki gelişmeyle de sevenlerini şaşırttı.

Genç şarkıcı, sevgilisi Samet Kardeşler'den aldığı evlilik teklifiyle yeni bir döneme adım attı.