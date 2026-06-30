Huysuz Virjin’in yeğeni Gizem Özköseoğlu'nun evliliğinde ihanet krizi

LONDRA'DA "YALNIZ BIRAKILMA" İDDİASI

Günaydın'dan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; Gizem Özköseoğlu, İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunduğu dava dilekçesinde, eşiyle birlikte kızıyla yaşadıkları Londra'da bulunduklarını ancak Murat Özköseoğlu'nun kendilerini habersiz bir şekilde Türkiye'ye dönerek yalnız bıraktığını ifade etti.