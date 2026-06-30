Huysuz Virjin’in yeğeni Gizem Özköseoğlu'nun evliliğinde ihanet krizi
Merhum sanatçı Seyfi Dursunoğlu, bilinen adıyla Huysuz Virjin'in yeğeni avukat Gizem Buyrukbilen Özköseoğlu ile iş insanı eşi Murat Özköseoğlu'nun evliliğinde ipler koptu. Londra'da başlayan ve Türkiye'de mahkemeye taşınan boşanma süreci, karşılıklı ağır iddialarla gündeme geldi.
Merhum sanatçı Seyfi Dursunoğlu, namıdiğer Huysuz Virjin'in yeğeni avukat Gizem Buyrukbilen Özköseoğlu ve iş insanı eşi Murat Özköseoğlu'nun evliliğinde sona gelindi. Çiftin Londra'da başlayan hayatı, karşılıklı açılan boşanma davalarıyla mahkemeye taşındı.
LONDRA'DA "YALNIZ BIRAKILMA" İDDİASI
Günaydın'dan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; Gizem Özköseoğlu, İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunduğu dava dilekçesinde, eşiyle birlikte kızıyla yaşadıkları Londra'da bulunduklarını ancak Murat Özköseoğlu'nun kendilerini habersiz bir şekilde Türkiye'ye dönerek yalnız bıraktığını ifade etti.
DOSYA KABUL EDİLDİ
Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını ve artık sürdürülemez bir hal aldığını belirten Özköseoğlu, boşanmanın yanı sıra nafaka ile maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu.
MURAT ÖZKÖSEOĞLU'NDAN KARŞI DAVA
Mahkeme, Gizem Özköseoğlu'nun açtığı boşanma davasını kabul etti. Eşinin açtığı boşanma davasına karşı hamle yapan Murat Özköseoğlu ise iddiaları reddederek karşı dava açtı.
"GİZEM BENİ ALDATTI"
Murat Özköseoğlu, mahkemeye sunduğu dilekçesinde eşi Gizem Özköseoğlu'nun kendisini aldattığını öne sürdü. "Zina" nedeniyle evliliklerinin temelinden sarsıldığını belirten iş insanı, bu gerekçeyle boşanmak istediğini kaydetti.
DURUŞMADA GİZLİLİK KARARI
İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülecek olan davada, tarafların özel hayatının korunması amacıyla gizlilik kararı alındı. Kamuoyunun yakından takip ettiği çekişmeli boşanma davasının duruşmalarının önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi bekleniyor.