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Yeşim Salkım’dan yıllar sonra şaşırtan itiraf: 'Hakan’ın gözünde bir eşyaydım'

Son günlerde sosyal medya fenomeni Murat Övüç ile yaşadığı tartışmalarla adından söz ettiren Yeşim Salkım, Youtube'daki Katarsis adlı programa konuk oldu. Gökhan Çıra'nın sorularını yanıtlayan Yeşim Salkım, özel hayatına dair çok özel detayları anlattı. Aile yaşantısından eski eşlerine kadar pek çok detaya değinen Salkım, 'Hakan'ın gözünde bir eşyaydım' sözleriyle dikkatleri çekti.

Giriş Tarihi: 15.08.2020 10:33 Güncelleme Tarihi: 15.08.2020 10:36
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Yeşim Salkım’dan yıllar sonra şaşırtan itiraf: 'Hakan’ın gözünde bir eşyaydım'

Yeşim Salkım, YouTube'ta yayınlanan "Katarsis" adlı programa konuk oldu. Gökhan Çınar'ın sorularını yanıtlayan şarkıcı, hayatına dair bilinmeyenleri anlattı.

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Yeşim Salkım’dan yıllar sonra şaşırtan itiraf: 'Hakan’ın gözünde bir eşyaydım'

Yalnız kalmaktan ve yalnız mücadele etmekten yorulduğunu söyleyen Salkım, "Korkularım var. Gençken her şey daha kolaymış. Cesur bir çocuktum ben ve şu an baktığımda her şeyden korkuyorum, itiraf edemiyorum. Yalnız kalmaktan, yalnız mücadele etmekten çok yoruldum. Bir bütün içerisinde mutlu bir kadın olamadım" diye konuştu.

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Yeşim Salkım’dan yıllar sonra şaşırtan itiraf: 'Hakan’ın gözünde bir eşyaydım'

Gülben Ergen'le yaşadığı polemikle ilgili soruları yanıtlamak istemeyen Salkım, "Bu konuda çok konuştum ve kendimi ifade edemediğimi fark ettim. Bu benim hikâyem ve bu dünyadan ayrılırken hiç kimseden nefret ederek gitmek istemiyorum" dedi.

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Yeşim Salkım’dan yıllar sonra şaşırtan itiraf: 'Hakan’ın gözünde bir eşyaydım'

'HAKAN'IN GÖZÜNDE BİR EŞYAYDIM'

Yeşim Salkım, ikinci evliliğini yaptığı Hakan Uzan'la ilgili de konuştu: "Evlendiğim gün 'Ben ne yaptım' dedim. Ben onun gözünde bir eşyaydım. Evlenmiştik ve bitmişti."

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Yeşim Salkım’dan yıllar sonra şaşırtan itiraf: 'Hakan’ın gözünde bir eşyaydım'

"Ben her evliliğimin sonunda özgürlüğümü seçtim. İhanet tanıdığım bir histi. Benim ailem de böyle yıkıldı."