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Yeşim Salkım’dan yıllar sonra şaşırtan itiraf: 'Hakan’ın gözünde bir eşyaydım'
Son günlerde sosyal medya fenomeni Murat Övüç ile yaşadığı tartışmalarla adından söz ettiren Yeşim Salkım, Youtube'daki Katarsis adlı programa konuk oldu. Gökhan Çıra'nın sorularını yanıtlayan Yeşim Salkım, özel hayatına dair çok özel detayları anlattı. Aile yaşantısından eski eşlerine kadar pek çok detaya değinen Salkım, 'Hakan'ın gözünde bir eşyaydım' sözleriyle dikkatleri çekti.
Giriş Tarihi: 15.08.2020 10:33 Güncelleme Tarihi: 15.08.2020 10:36
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