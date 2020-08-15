Gökhan Töre'nin eşi Buket Büyükdere’ye 2,5 milyon TL'lik hediye aldığı iddia edilmişti! Açıklama geldi

Oyuncu Esra Bilgiç ile evliliğini 2019 yılında sonlandıran Gökhan Töre, kısa bir süre önce sürpriz bir şekilde mimar Buket Büyükdere ile nikah masasına oturmuştu. Şimdilerde bebek bekleyen çift, Bebek'te bir mekanda görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gökhan Töre, eşine 2.5 milyon liraya bebek hediyesi aldığı iddialarına da cevap verdi.