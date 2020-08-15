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Haberler Galeri Gökhan Töre'nin eşi Buket Büyükdere’ye 2,5 milyon TL'lik hediye aldığı iddia edilmişti! Açıklama geldi

Gökhan Töre'nin eşi Buket Büyükdere’ye 2,5 milyon TL'lik hediye aldığı iddia edilmişti! Açıklama geldi

Oyuncu Esra Bilgiç ile evliliğini 2019 yılında sonlandıran Gökhan Töre, kısa bir süre önce sürpriz bir şekilde mimar Buket Büyükdere ile nikah masasına oturmuştu. Şimdilerde bebek bekleyen çift, Bebek'te bir mekanda görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gökhan Töre, eşine 2.5 milyon liraya bebek hediyesi aldığı iddialarına da cevap verdi.

Giriş Tarihi: 15.08.2020 10:15 Güncelleme Tarihi: 15.08.2020 10:17
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Gökhan Töre'nin eşi Buket Büyükdere’ye 2,5 milyon TL'lik hediye aldığı iddia edilmişti! Açıklama geldi

Gökhan Töre, Esra Bilgiç'le iki yıllık evliliğini sonlandırmasından kısa bir süre sonra mimar Buket Büyükdere ile nikah masasına oturmuştu. Töre, hamile olan eşi Buket Büyükdere'nin canı suşi çekince, Bebek'te bir mekana akşam yemeğine gitti.

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Gökhan Töre'nin eşi Buket Büyükdere’ye 2,5 milyon TL'lik hediye aldığı iddia edilmişti! Açıklama geldi

Yıldız futbolcuya, çıkışta "eşine aldığı 2,5 milyon TL'lik hediye araba" haberleri soruldu.

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Gökhan Töre'nin eşi Buket Büyükdere’ye 2,5 milyon TL'lik hediye aldığı iddia edilmişti! Açıklama geldi

Töre, "Böyle bir şey yok. Ben de medyadan okuyorum" açıklamasını yaptı.

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Gökhan Töre'nin eşi Buket Büyükdere’ye 2,5 milyon TL'lik hediye aldığı iddia edilmişti! Açıklama geldi

İki yıl evli kaldığı oyuncu Esra Bilgiç'ten Haziran 2019'da boşanan futbolcu, bir süre sonra mimar Buket Büyükdere'yle aşk yaşamaya başlamıştı. İkili, 4 ay önce nikah masasına oturmuştu.