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Gençliğim Eyvah’ın Zola’sı Burak Tozkoparan: Dört yıldır bu role hazırlanıyormuşum…
Gençliğim Eyvah dizisi izleyiciler tarafından beğenilirken dizinin oyuncu kadrosu da göz doldurdu. Kadrosunda Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca gibi usta isimleri barındıran dizide İtalyan şef olan Zola karakterini canlandıran Burak Tozkoparan dizinin en dikkat çeken isimlerinden oldu. Günaydın'a özel röportaj veren Tozkoparan dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Oyunculuğun yanı sıra müzikle de ilgilenen oyuncu, yemek yapmayı da çok sevdiğini belirterek "Farkında olmadan dört yıldır bu role hazırlanıyormuşum." dedi.
Giriş Tarihi: 15.08.2020 12:04 Güncelleme Tarihi: 15.08.2020 12:09
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