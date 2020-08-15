Gençliğim Eyvah’ın Zola’sı Burak Tozkoparan: Dört yıldır bu role hazırlanıyormuşum…

- Gençliğim Eyvah çok güzel gidiyor. Ekran başında biz çok eğleniyoruz. Peki, sette nasıl bir ortam var? Siz de eğleniyor musunuz?

- Set çok keyifli. Zaten tek başrol var diyeceğimiz bir kadro değil. Herkesle aile gibiyiz. Uzun süredir yakaladığım en iyi set ortamı. Çok mutlu geliyorum sete. Kimsenin arasında kıskançlık olmaması ortamı çok güzel kılıyor. Bu işe yıllarını vermiş oyuncular var. Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca gibi duayen isimlerden her gün bedava ders alıyormuşum gibi hissediyorum.