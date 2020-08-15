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Haberler Galeri Gençliğim Eyvah’ın Zola’sı Burak Tozkoparan: Dört yıldır bu role hazırlanıyormuşum…

Gençliğim Eyvah’ın Zola’sı Burak Tozkoparan: Dört yıldır bu role hazırlanıyormuşum…

Gençliğim Eyvah dizisi izleyiciler tarafından beğenilirken dizinin oyuncu kadrosu da göz doldurdu. Kadrosunda Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca gibi usta isimleri barındıran dizide İtalyan şef olan Zola karakterini canlandıran Burak Tozkoparan dizinin en dikkat çeken isimlerinden oldu. Günaydın'a özel röportaj veren Tozkoparan dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Oyunculuğun yanı sıra müzikle de ilgilenen oyuncu, yemek yapmayı da çok sevdiğini belirterek "Farkında olmadan dört yıldır bu role hazırlanıyormuşum." dedi.

Giriş Tarihi: 15.08.2020 12:04 Güncelleme Tarihi: 15.08.2020 12:09
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Gençliğim Eyvah’ın Zola’sı Burak Tozkoparan: Dört yıldır bu role hazırlanıyormuşum…

atv'de yayınlanan Gençliğim Eyvah dizisi çok beğenildi. Kadrosunda Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca gibi duayen isimler olan dizinin genç oyuncuları da çok seviliyor. Onlardan biri de Burak Tozkoparan. Dizi de İtalyan bir şefi canlandıran Tozkoparan Günaydın'dan Pınar Yıldız Yüksel ile özel bir röportaj gerçekleştirdi. Genç kızların çok severek takip ettiği Koparan ile oyunculuktan aşka, özel hayatından ailesine kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu. İşte Burak Tozkoparan'ın o röportajı…

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Gençliğim Eyvah’ın Zola’sı Burak Tozkoparan: Dört yıldır bu role hazırlanıyormuşum…

- Gençliğim Eyvah çok güzel gidiyor. Ekran başında biz çok eğleniyoruz. Peki, sette nasıl bir ortam var? Siz de eğleniyor musunuz?

- Set çok keyifli. Zaten tek başrol var diyeceğimiz bir kadro değil. Herkesle aile gibiyiz. Uzun süredir yakaladığım en iyi set ortamı. Çok mutlu geliyorum sete. Kimsenin arasında kıskançlık olmaması ortamı çok güzel kılıyor. Bu işe yıllarını vermiş oyuncular var. Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca gibi duayen isimlerden her gün bedava ders alıyormuşum gibi hissediyorum.

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Gençliğim Eyvah’ın Zola’sı Burak Tozkoparan: Dört yıldır bu role hazırlanıyormuşum…

- Neler öğrendiniz bu isimlerden...

- Benim komedi tarafım yoktu. Hep dramada oynadım bugüne kadar. Ama bu dizide kırdım bunu. Bunu kırmamda Cengiz Abi ve Günay Abla'nın çok rolü oldu. Belki onlar da bunun farkında değil ama üzüm üzüme baka baka karardı. Denemekten korkacağım şeyleri şimdi korkmadan deniyorum ve oluyor.

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Gençliğim Eyvah’ın Zola’sı Burak Tozkoparan: Dört yıldır bu role hazırlanıyormuşum…

- İtalyan bir şef olan Zola'yı canlandırıyorsunuz dizide. Başka kültürden birini canlandırmak zor oluyor mu?

- Bana bu iş geldiğinde 'Ben yapamam' dedim. İtalyanca bilmiyordum. Ama dil eğitimi aldım.

- Rolünüzü çalışırken anlattılar mı İtalyan erkekler şöyle olur, böyle davranmalısın gibi...

- İtalyan bir danışmanımız var. Sürekli yurt dışına giden biriyim zaten ben. Üç kez İtalyaya'ya gittim. En son gittiğimde araba kiralayıp kilometrelerce yol yapıp köylerine kadar gezdim. Orada İtalyanların bize çok benzediklerini gördüm. Tek farkları daha heyecanlı ve keyiflerine düşkün olmaları. Biz daha stresli bir milletiz. Esmer yakışıklıları tabii İtalyan erkekleri (Gülüyor).

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Gençliğim Eyvah’ın Zola’sı Burak Tozkoparan: Dört yıldır bu role hazırlanıyormuşum…

- Zola çok romantik bir karakter. Burak da öyle mi kendi hayatında?

- Ben değilim ya... Zola'nın yaptıklarını yapmadım hayatım boyunca. Herkesin sevgisini belli ediş tarzı farklı. Mesela, sevdiğim insanın benimle aynı tarz müzikleri dinlediğini anladığım anda dünyanın öbür ucunda da olsa, çok da pahalı olsa umursamam ve hemen sevdiğimiz şarkıcının konserine gitmeyi organize ederim. Benim romantikliğim böyle. Biraz bencilik sayılır ama hem ben hem de karşımdaki mutlu olsun isterim.

- Siz daha çok kendinize benzeyen kadınlardan hoşlanıyorsunuz o zaman...

- Kafa yapımızın aynı olmasını, müzik zevkimizin benzemesini önemsiyorum.

- Bir de karşınızdaki kadının kıyafetine, tarzına önem verdiğinizi duymuştum...

- Sakin, cool, ben buradayım demeyen, abartısız giyinen kadınlardan hoşlanıyorum. Çünkü kendine güvenen insanın daha sade giyineceğini düşünüyorum. Hayatımın hiçbir noktasında abartıyı sevmiyorum. Oyunculukta da böyle sürekli köpürtmeyi sevmiyorum.