29 Ocak 2024, Pazartesi
Yeşim Salkım 'Aldatmak' kadrosuna dahil oldu! İşte dizideki rolü...
ATV'nin sevilen dizisi "Aldatmak", konusu ve oyuncularıyla büyük bir izleyici kitlesine sahip oldu. Perşembe akşamları ekranlara gelen dizinin oyuncu kadrosuna Türkiye'nin tanınmış isimlerinden biri olan Yeşim Salkım dahil edildi. Başarılı oyuncu dizinin 58. bölümü itibariyla 'Aldatmak'taki yerini alacak.
Giriş Tarihi: 29.01.2024 11:57 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 11:59
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