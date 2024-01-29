Yeşim Salkım ’Aldatmak’ kadrosuna dahil oldu! İşte dizideki rolü...

YEŞİM SALKIM 'ALDATMAK' KADROSUNA DAHİL OLDU!

Salkım, 'Zennure' Rolüyle Aldatmak'ta!

Başarılı oyunculuk performansıyla çok konuşulan Yeşim Salkım, Aldatmak'ta 'Zennure' isimli karaktere hayat verecek. Sakin ve uysal bir yapıda gibi gözüken Zennure gururuyla oynandığında her şeyi yapabilecek bir potansiyele sahip.