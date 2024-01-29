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Yeşim Salkım 'Aldatmak' kadrosuna dahil oldu! İşte dizideki rolü...

ATV'nin sevilen dizisi "Aldatmak", konusu ve oyuncularıyla büyük bir izleyici kitlesine sahip oldu. Perşembe akşamları ekranlara gelen dizinin oyuncu kadrosuna Türkiye'nin tanınmış isimlerinden biri olan Yeşim Salkım dahil edildi. Başarılı oyuncu dizinin 58. bölümü itibariyla 'Aldatmak'taki yerini alacak.

Giriş Tarihi: 29.01.2024 11:57 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 11:59
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Yeşim Salkım ’Aldatmak’ kadrosuna dahil oldu! İşte dizideki rolü...

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Aldatmak'ın 58. bölümü heyecanla beklenirken, dizinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim katıldı. Başarılı oyunculuk performansıyla adını sıkça duyduğumuz Yeşim Salkım, Aldatmak'ta 'Zennure' isimli karaktere hayat verecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeşim Salkım ’Aldatmak’ kadrosuna dahil oldu! İşte dizideki rolü...

YEŞİM SALKIM 'ALDATMAK' KADROSUNA DAHİL OLDU!

Salkım, 'Zennure' Rolüyle Aldatmak'ta!

Başarılı oyunculuk performansıyla çok konuşulan Yeşim Salkım, Aldatmak'ta 'Zennure' isimli karaktere hayat verecek. Sakin ve uysal bir yapıda gibi gözüken Zennure gururuyla oynandığında her şeyi yapabilecek bir potansiyele sahip.

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Yeşim Salkım ’Aldatmak’ kadrosuna dahil oldu! İşte dizideki rolü...

atv'nin yapımını TIMS&B Productions'ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği dizisi 'Aldatmak' perşembe akşamları izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Sevilen dizinin kadrosuna sürpriz bir isim dahil oluyor. Yeşim Salkım dizinin 58.bölümü itibariyle 'Aldatmak'taki yerini alacak.

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Yeşim Salkım ’Aldatmak’ kadrosuna dahil oldu! İşte dizideki rolü...

ALDATMAK DİZİSİ OYUNCULARI
Vahide Perçin (Güzide Yenersoy), Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan), Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy), Cem Bender (Oltan

Kaşifoğlu), Berkay Ateş (Kahraman Sarpoğlu), Yusuf Çim (Ozan Yenersoy), Caner Şahin (Tolga Kaşifoğlu), Aras Aydın (Behram Dicleli), Feyza Sevil Güngör (Oylum Yenersoy), Asena Girişken (Yeşim Denizeren),

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Yeşim Salkım ’Aldatmak’ kadrosuna dahil oldu! İşte dizideki rolü...

İlayda Çevik (İpek Okuyan), Cem Sürgit (Ümit Özgüder), Meltem Baytok (Nazan Tokluca), Selin Kahraman (Zeliş), Burcu Söyler (Selin), İrem Tuncer (Serra), Alize Gördüm (Azra Yanar),