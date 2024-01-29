Filenin Sultanları'ndan Zehra Güneş'in eski sevgilisi bakın kimmiş! Aralarında 23 cm boy farkı vardı...

A Milli Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, hem başarısıyla hem özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Zehra Güneş'in özel hayatıyla araştırma yapanlar eski sevgilisinin kim olduğunu duyunca şaşkına döndü. Boyu 1.97 olan Zehra Güneş ve Eren Dişli arasındaki boy farkı ise sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüştü. İşte Güneş'in eski sevgilisi...