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Filenin Sultanları'ndan Zehra Güneş'in eski sevgilisi bakın kimmiş! Aralarında 23 cm boy farkı vardı...

A Milli Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, hem başarısıyla hem özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Zehra Güneş'in özel hayatıyla araştırma yapanlar eski sevgilisinin kim olduğunu duyunca şaşkına döndü. Boyu 1.97 olan Zehra Güneş ve Eren Dişli arasındaki boy farkı ise sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüştü. İşte Güneş'in eski sevgilisi...

Giriş Tarihi: 29.01.2024 10:58 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 10:58
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Filenin Sultanları’ndan Zehra Güneş’in eski sevgilisi bakın kimmiş! Aralarında 23 cm boy farkı vardı...

Milli gururumuz Zehra Güneş, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündem oluyor. Güzelliği ile dikkat çeken Güneş'in eski sevgilisi ise hayranları tarafından merak konusu oldu. Güneş'in eski sevgilisi bakın kim çıktı...

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Filenin Sultanları’ndan Zehra Güneş’in eski sevgilisi bakın kimmiş! Aralarında 23 cm boy farkı vardı...

Zehra Güneş 7 Temmuz 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Voleybola 12 yaşında VakıfBank'ta başlayan Güneş, iki sene üst üste hem yıldız hem gençlerde Türkiye şampiyonluğu yaşadı.

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Filenin Sultanları’ndan Zehra Güneş’in eski sevgilisi bakın kimmiş! Aralarında 23 cm boy farkı vardı...

Kariyerine 12 yaşında Vakıfbank Spor Kulübü'nde başlayan Güneş, 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası şampiyonluğu, 1 Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2 Türkiye Ligi şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

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Filenin Sultanları’ndan Zehra Güneş’in eski sevgilisi bakın kimmiş! Aralarında 23 cm boy farkı vardı...

24 yaşındaki milli gururumuz, Zehra Güneş'in eski sevgilisi merak konusu oldu. 24 yaşındaki ünlü voleybolcu aralık ayına kadar Eren Dişli ile beraberdi. Çiftin ilişkileri yaklaşık bir yıl sürmüştü. Boyu 1.97 olan Zehra Güneş ve Eren Dişli arasındaki boy farkı, sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüştü.

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Filenin Sultanları’ndan Zehra Güneş’in eski sevgilisi bakın kimmiş! Aralarında 23 cm boy farkı vardı...

İşte Zehra Güneş'in eski sevgilisi Eren Dişli...