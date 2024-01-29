Yeşilçam'ın Şekerpare'siydi... 60 yaşındaki Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali şaşırttı! Onca yıla rağmen...

Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden biri olan 'Şekerpare'nin başrol oyuncusu Yaprak Özdemiroğlu, son haliyle dikkat çekti. Şekerpare ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu, geçen onlarca yıla rağmen hala etkileyici güzelliğiyle izleyicileri büyülemeye devam ediyor. Eski güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen ve zarif duruşuyla dikkat çeken Özdemiroğlu, güzelliğiyle herkesi büyülüyor! İşte son hali...