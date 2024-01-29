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Yeşilçam'ın Şekerpare'siydi... 60 yaşındaki Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali şaşırttı! Onca yıla rağmen...

Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden biri olan 'Şekerpare'nin başrol oyuncusu Yaprak Özdemiroğlu, son haliyle dikkat çekti. Şekerpare ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu, geçen onlarca yıla rağmen hala etkileyici güzelliğiyle izleyicileri büyülemeye devam ediyor. Eski güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen ve zarif duruşuyla dikkat çeken Özdemiroğlu, güzelliğiyle herkesi büyülüyor! İşte son hali...

Giriş Tarihi: 29.01.2024 13:13 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 13:13
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Yeşilçam’ın Şekerpare’siydi... 60 yaşındaki Yaprak Özdemiroğlu’nun son hali şaşırttı! Onca yıla rağmen...

'Şekerpare' filminin unutulmaz güzellik abidesi ve başarılı oyuncusu Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali ortaya çıktı. 'Şekerpare' ile adını duyuran usta oyuncu Yaprak Özdemiroğlu güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeşilçam’ın Şekerpare’siydi... 60 yaşındaki Yaprak Özdemiroğlu’nun son hali şaşırttı! Onca yıla rağmen...

Bir döneme damga vuran 1983 yapımı "Şekerpare" filminde usta oyuncu Şener Şen ile başrolü paylaşan Yaprak Özdemiroğlu, güzelliğiyle herkesi etkisi altına almıştı.

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Yeşilçam’ın Şekerpare’siydi... 60 yaşındaki Yaprak Özdemiroğlu’nun son hali şaşırttı! Onca yıla rağmen...

Yaprak Özdemiroğlu, daha sonra "Hababam Sınıfı Güle Güle" filminde "Gamze" karakterine hayat vermiş ve izleyenleri hem güldürüp hem de duygulandırmıştı.

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Yeşilçam’ın Şekerpare’siydi... 60 yaşındaki Yaprak Özdemiroğlu’nun son hali şaşırttı! Onca yıla rağmen...

Son olarak 2002 yılında "Kumsaldaki İzler" adlı yapımla izleyicilerin karşısına çıkan Özdemiroğlu, yıllardır sinema dünyasından uzak bir yaşantı sürdürüyor.

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Yeşilçam’ın Şekerpare’siydi... 60 yaşındaki Yaprak Özdemiroğlu’nun son hali şaşırttı! Onca yıla rağmen...

Şuan 60 yaşında olan Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali görenleri şaşırttı.