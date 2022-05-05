Yeşilçam'ın yıldızı Bahar Öztan'dan kahreden haber! 4. kez kansere yakalandı
Yeşilçam'ın yıldız isimlerinden Bahar Öztan'dan kötü haber geldi. Türk Sineması'nın unutulmaz isimleri arasında yer alan Öztan'ın hastalığı nüksetti. Daha önce 3 kez kanser atlatan Öztan, yeniden hastalıkla mücadele etmeye başladı.
Giriş Tarihi: 05.05.2022
16:04
Türk Sineması'nın unutulmaz oyuncularından olan Bahar Öztan'dan üzücü haber geldi. Daha önce 3 kez kanseri yenen Öztan'ın, kanserle mücadelesine yeniden başladığı öğrenildi. Kolon kanserine yakalanan Öztan'ın tedavi sürecinin iyi gittiği ifade edildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
OTEL İŞLETİYORDU
Öztan, İstanbul'dan taşındıktan sonra oğlu Yiğit Çolak ile Bodrum'da otel işletmeciliği yapmaya başlamıştı.
Öztan daha önce yaptığı açıklamada,
"Birçok insanın kaldıramayacağı kadar büyük rahatsızlıklar geçirdim. Güçlü bir kadınım ve çok da güçlü durdum. Bunun yanı sıra sevenlerim ve sevdiklerim çok sağ olsunlar. Hayranlarım, dostlarım, arkadaşlarım hepsi bana dualarını eksik etmeyip çok güzel enerjiler gönderdiler. Onların sayesinde ben bugünlere geldim. Tabii ki hekimlerimizin büyük gayret ve çabalarıyla oldu, onları da unutmamak lazım." demişti.
BAHAR ÖZTAN KİMDİR?
Üzücü haberle gündeme gelen Bahar Öztan kaç yaşında, kimdir?
11 Ağustos 1962 İskenderun doğumlu ve İstanbul'da büyüdü. Bir şampuan reklamı ile ilk kez ekranlarda gördüğümüz sanatçı, sayısız reklam filminde yer aldı. Reklam filmlerinden sonra halkın dilinde Gamzeli Güzel olarak tanınmaya başladı. Dönemin ilgi gören fotoromanlarında da büyük beğeni topladı. Bunlardan bazıları, Çarli'nin Melekleri ve Barış Manço ile birlikte yer aldığı fotoromanlardır.