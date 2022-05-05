Bir Zamanlar Çukurova Gaffur’u Bülent Polat’ın eşi güzelliğiyle hayran bıraktı

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Gaffur karakteriyle fenomen haline gelen Bülent Polat, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Polat, özel hayatıyla araştırma konusu oldu. Bir kız çocuğu bulunan oyuncunun eşi ise güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'daki Yamanlar Çiftliği'nin kahyası Gaffur olarak sevenlerinin dikkatini çeken Bülent Polat'ın ve ünlülerin merak edilen eşleri ile sevgilileri...