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Bir Zamanlar Çukurova Gaffur’u Bülent Polat’ın eşi güzelliğiyle hayran bıraktı

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Gaffur karakteriyle fenomen haline gelen Bülent Polat, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Polat, özel hayatıyla araştırma konusu oldu. Bir kız çocuğu bulunan oyuncunun eşi ise güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'daki Yamanlar Çiftliği'nin kahyası Gaffur olarak sevenlerinin dikkatini çeken Bülent Polat'ın ve ünlülerin merak edilen eşleri ile sevgilileri...

Giriş Tarihi: 05.05.2022 16:29
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Bir Zamanlar Çukurova Gaffur’u Bülent Polat’ın eşi güzelliğiyle hayran bıraktı

Bir Zamanlar Çukurova'da Gaffur karakterini canlandıran Bülent Polat, eşiyle dikkat çekti.

Yamanlar Çiftliği'nin kahyası Gaffur'a hayat veren Bülent Polat, dizinin dikkat çeken oyuncuların biri haline geldi.

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Bir Zamanlar Çukurova Gaffur’u Bülent Polat’ın eşi güzelliğiyle hayran bıraktı

İşte Bir zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın eşi ve diğer ünlü isimlerin eşleri, sevgilileri…

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Bir Zamanlar Çukurova Gaffur’u Bülent Polat’ın eşi güzelliğiyle hayran bıraktı

BÜLENT POLAT'IN EŞİ DUYGU POLAT

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Bir Zamanlar Çukurova Gaffur’u Bülent Polat’ın eşi güzelliğiyle hayran bıraktı

ÖZGÜ KAYA VE SEVGİLİSİ BURAK SERDAR ŞANAL

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Bir Zamanlar Çukurova Gaffur’u Bülent Polat’ın eşi güzelliğiyle hayran bıraktı