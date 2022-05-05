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İhaneti belgelenmişti! Amber Heard ilk kez ifade verdi! Davada gözyaşlarına boğuldu! “Sırılsıklam aşıktım”

Johnny Depp ve Amber Heard arasında sular durulmadı. 2011 yılında rol aldıkları filmin setinde aşk yaşamaya başlayan ikilinin ilişkileri, önce nikah masasına, ardından da Hollywood'un en uzun süreli hukuk savaşına uzandı. Günlerdir süren mahkmede Depp, eski eşi Amber Heard'in Elon Musk ve Cara Delevingne ile üçlü ilişki kaydını mahkemeye sundu. Kayıtların ardından Heard, davada ilk kez ifade verdi. Sesi titreyerek ifade veren oyuncu, "Ona sırılsıklam aşık olmuştum" dedi.

Giriş Tarihi: 05.05.2022 14:35 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 14:35
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İhaneti belgelenmişti! Amber Heard ilk kez ifade verdi! Davada gözyaşlarına boğuldu! “Sırılsıklam aşıktım”

Son iki haftadır gündemden düşmeyen Johnny Depp ve Amber Heard davasında güzel oyuncu ilk kez ifade verdi. Depp'in uyuşturucu ve alkol kaynaklı öfke problemi olduğunu öne süren ünlü isim, şiddet gördüğünü anlatırken duygularına hakim olamadı.

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İhaneti belgelenmişti! Amber Heard ilk kez ifade verdi! Davada gözyaşlarına boğuldu! “Sırılsıklam aşıktım”

2011 yılında birlikte rol aldıkları The Rum Diary filminin setinde aşk yaşamaya başlayan Johnny Depp ve kendisinden 23 yaş küçük Amber Heard'ün ilişkileri önce nikah masasına, ardından da Hollywood'un en uzun süreli hukuk savaşına uzandı.

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İhaneti belgelenmişti! Amber Heard ilk kez ifade verdi! Davada gözyaşlarına boğuldu! “Sırılsıklam aşıktım”

Günlerdir süren mahkmede Depp, eski eşi Amber Heard'in Elon Musk ve Cara Delevingne ile üçlü ilişki kaydını mahkemeye sundu.

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İhaneti belgelenmişti! Amber Heard ilk kez ifade verdi! Davada gözyaşlarına boğuldu! “Sırılsıklam aşıktım”

ASANSÖR KAYITLARINI MAHKEMEYE SUNDU

Dünyaca ünlü oyuncu, eski eşi Amber Heard ile devam eden mahkeme sürecinde iddialı bir kanıt sundu. Depp, çekim için dışarıdayken Amber Heard'ün Elon Musk ve Cara Delevingne ile üçlü cinsel ilişki yaşadığını ve onları yakaladığını söyleyerek asansör kayıtlarını mahkemeye verdi.

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İhaneti belgelenmişti! Amber Heard ilk kez ifade verdi! Davada gözyaşlarına boğuldu! “Sırılsıklam aşıktım”

ELON MUSK ÜÇLÜ İLİŞKİYİ YALANLADI

Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, Amber Heard ve Cara Delevingne ile üçlü ilişki yaşadığını yalanladı. Teknoloji milyarderi, Cara Delevingne ile hiçbir zaman yakınlaşmadığını ve onun da bunu doğrulayacağını ifade etti.