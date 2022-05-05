05 Mayıs 2022, Perşembe
İhaneti belgelenmişti! Amber Heard ilk kez ifade verdi! Davada gözyaşlarına boğuldu! “Sırılsıklam aşıktım”
Johnny Depp ve Amber Heard arasında sular durulmadı. 2011 yılında rol aldıkları filmin setinde aşk yaşamaya başlayan ikilinin ilişkileri, önce nikah masasına, ardından da Hollywood'un en uzun süreli hukuk savaşına uzandı. Günlerdir süren mahkmede Depp, eski eşi Amber Heard'in Elon Musk ve Cara Delevingne ile üçlü ilişki kaydını mahkemeye sundu. Kayıtların ardından Heard, davada ilk kez ifade verdi. Sesi titreyerek ifade veren oyuncu, "Ona sırılsıklam aşık olmuştum" dedi.
Giriş Tarihi: 05.05.2022 14:35 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 14:35
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