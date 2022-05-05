İhaneti belgelenmişti! Amber Heard ilk kez ifade verdi! Davada gözyaşlarına boğuldu! “Sırılsıklam aşıktım”

ELON MUSK ÜÇLÜ İLİŞKİYİ YALANLADI

Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, Amber Heard ve Cara Delevingne ile üçlü ilişki yaşadığını yalanladı. Teknoloji milyarderi, Cara Delevingne ile hiçbir zaman yakınlaşmadığını ve onun da bunu doğrulayacağını ifade etti.