08 Ağustos 2025, Cuma
Yeşilçam'ın Yaşar Usta'sı Münir Özkul'un kızını görünce şaşıracaksınız! Meğer ikinci eşi...
7 yıl önce hayatını kaybeden merhum sanatçı Münir Özkul'un 40 yıllık hayat arkadaşı Umman Özkul, uzun süredir savaştığı kanser hastalığına yenik düşerek yaşamını yitirdi. Acı haber sonrası usta oyuncunun özel hayatı ve ailesi yeniden gündeme geldi. Münir Özkul'un ikinci evliliğinden dünyaya gelen kızının da oyuncu olduğunu öğrenenler şaşkına döndü.
Giriş Tarihi: 08.08.2025 09:26 Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 09:26