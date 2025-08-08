Yeşilçam’ın Yaşar Usta’sı Münir Özkul’un kızını görünce şaşıracaksınız! Meğer ikinci eşi...

08 Ağustos 2025, Cuma

7 yıl önce hayatını kaybeden merhum sanatçı Münir Özkul'un 40 yıllık hayat arkadaşı Umman Özkul, uzun süredir savaştığı kanser hastalığına yenik düşerek yaşamını yitirdi. Acı haber sonrası usta oyuncunun özel hayatı ve ailesi yeniden gündeme geldi. Münir Özkul'un ikinci evliliğinden dünyaya gelen kızının da oyuncu olduğunu öğrenenler şaşkına döndü.

Giriş Tarihi: 08.08.2025 09:26 Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 09:26
'Hababam Sınıfı', 'Neşeli Günler', 'Bizim Aile', 'Gülen Gözler', 'Mavi Boncuk' gibi Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde rol alan usta sanatçı Münir Özkul'un eşi Umman Özkul'dan acı haber geldi. Uzun süredir kanser tedavisi gören Umman Özkul, hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Acı haberi, Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, sosyal medya hesabından duyurdu.

Özkul açıklamasında "Babamın 40 yıllık yoldaşı, eşi Umman (Altınay) ebediyete intikal etmiştir. Cenazesi 08.08.2025 tarihinde Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedilecektir." ifadelerini kullandı.

DÖRT KEZ EVLENDİ

Vefat haberinin ardından usta oyuncunu kızının hayatına dair detaylar da merak konusu oldu. Türk sinemasının Mahmut Hoca'ı Münir Özkul 92 yaşında 5 Ocak 2018 tarihinde hayata veda etmişti. 400'den fazla filmi olan Münir Özkul 93 yıllık ömrüne 4 evlilik sığdırdı.

İşte Münir Özkul'un eşleri ve çocukları...

Özkul'un ilk eşi Şadan Özkul Işık oldu. Münir Özkul'un bu evliliğinden 2 çocuğu bulunuyor. Oğlu Ferdi Özkul şu anda Kanada'da yaşıyor. Kızı Hayriye Özkul ise medyadan uzak duruyor.

Özkul'un ikinci eşi izleyicinin dizilerden tanığı oyuncu Suna Selen oldu. Daha sonra üçüncü eşi Yaşar ile evlenen usta sanatçı, 1986 yılında son eşi Umman Özkul ile nikâh masasına oturdu.

İlk iki evliliğinden üç çocuk sahibi olan Münir Özkul, son eşi Umman Özkul ile evliliğinden çocuk sahibi olmadı.

EŞİNDEN 27 YAŞ KÜÇÜKTÜ

İkilin arasındaki 27 yaş farkı uzun süre magazin basınında konuşulmuştu. Münir Özkul'un vefatının ardından, Umman Özkul, yaşadığı acıyı, "Öyle yatalak kalsaydı yeter ki benim olsaydı" sözleriyle ifade etmişti.

KIZI DA OYUNCU ÇIKTI

İşte Münir Özkul'un ikinci eşi Suna Selen ile evliliğinden dünyaya gelen kızı...

Münir Özkul ve Suna Selen'in kızları Güner Özkul, 1 Şubat 1966 yılında dünyaya geldi. Kül Masalı, Alparslan: Büyük Selçuklu, Yasak Elma, Beni Çok Sev gibi filmlerde rol aldı.

Güner Özkul'u ayrıca sperm bankasından çocuk sahibi olması ile hatırlıyoruz.