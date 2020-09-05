KAYA KÜTLESİNE ÇARPTI

Tatilde bir gün hafif rampa olan yerden torunlarım Aslışah ve Neslişah kızakla kayıyorlar. Bir yandan da bana 'Çok zevkli anneanne, ne olur sen de bizimle kay' diye seslenip beni yanlarına davet ediyorlar. Zaten onları izlerken benim de içim gidiyordu, 'Ben de mi kaysam' diye düşünürken bir cesaret gittim kızların yanına.