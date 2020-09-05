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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit’in hayatının dönüm noktasını anlattı! Kızının kanseri yenmesinin ardından…
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit, geçtiğimiz yıllarda akciğer kanserine yakalanmış, gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşmuştu. Hastalığını tatilde geçirdiği kaza sonrası öğrenen Koçyiğit, üç yıl önce hayatını değiştiren olayı anlattı. Kızının kanser hastalığını yenmesinin ardından kendisinin kanser olduğunu öğrenen Koçyiğit, "O kaza sayesinde hayatım kurtuldu" dedi.
Giriş Tarihi: 05.09.2020 11:13 Güncelleme Tarihi: 05.09.2020 11:18
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