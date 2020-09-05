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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit’in hayatının dönüm noktasını anlattı! Kızının kanseri yenmesinin ardından…

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit, geçtiğimiz yıllarda akciğer kanserine yakalanmış, gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşmuştu. Hastalığını tatilde geçirdiği kaza sonrası öğrenen Koçyiğit, üç yıl önce hayatını değiştiren olayı anlattı. Kızının kanser hastalığını yenmesinin ardından kendisinin kanser olduğunu öğrenen Koçyiğit, "O kaza sayesinde hayatım kurtuldu" dedi.

Giriş Tarihi: 05.09.2020 11:13 Güncelleme Tarihi: 05.09.2020 11:18
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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit’in hayatının dönüm noktasını anlattı! Kızının kanseri yenmesinin ardından…

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, geçtiğimiz yıllarda akciğer kanserini yendi. Hastalığını yaşadığı bir kazayla öğrenen usta oyuncuyla üç yıl öncesine döndük, bize yaşadığı duygusal ve zorlu süreci anlattı.

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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit’in hayatının dönüm noktasını anlattı! Kızının kanseri yenmesinin ardından…

Sabah'a konuşan Koçyiğit, yaşadığı zorlu süreci anlattı. Hülya Koçyiğit ve ailesi kızı Gülşah Alkoçlar'ın meme kanserini yenmesinin ardından ailesiyle bir kutlama yapmaya karar verdi. Tüm aile kayak yapmak için İsviçre'ye gitti. İşte Koçyiğit, kutlama için gittiği bu gezide kendi hayatını derinden etkileyecek bir gerçeği öğrendi.

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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit’in hayatının dönüm noktasını anlattı! Kızının kanseri yenmesinin ardından…

Ünlü oyuncu, çok eğlenerek başladıkları tatilde yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Canım kızım Gülşah'a meme kanseri teşhisi konduktan sonra hepimiz ailece zor bir süreçten geçmiştik. Verdiğimiz o zorlu sınavın ardından, kanseri atlattıktan sonra hep birlikte bir kayak tatili planı yaptık. Maksat hep birlikte eğlenmek, o kara günlerin ardından biraz hayatımıza renk katmak, birlikte kaliteli vakit geçirmekti.

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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit’in hayatının dönüm noktasını anlattı! Kızının kanseri yenmesinin ardından…

KAYA KÜTLESİNE ÇARPTI

Tatilde bir gün hafif rampa olan yerden torunlarım Aslışah ve Neslişah kızakla kayıyorlar. Bir yandan da bana 'Çok zevkli anneanne, ne olur sen de bizimle kay' diye seslenip beni yanlarına davet ediyorlar. Zaten onları izlerken benim de içim gidiyordu, 'Ben de mi kaysam' diye düşünürken bir cesaret gittim kızların yanına.

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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit’in hayatının dönüm noktasını anlattı! Kızının kanseri yenmesinin ardından…

Kahkahalar eşliğinde başlayan bu keyifli anların bir kazayla sonuçlandığını belirten Koçyiğit, şöyle devam etti: "Bir yandan kayıyorum, bir yandan da gülmekten karnıma kramplar giriyor. Tabii ilki çok güzel geçince çocuklar gibi ben de ikinci kez kaymak için tekrar başlangıç noktasına çıktım; gülme krizim de devam ediyor hâlâ ama bu keyfim pistin sonundaki kaya kütlesine çarpmamla son buldu...