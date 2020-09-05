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Haberler Galeri Oyuncu Mehmet Esen’den İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne sert tepki! ‘Personelini biraz eğit’

Oyuncu Mehmet Esen’den İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne sert tepki! ‘Personelini biraz eğit’

Ünlü oyuncu Mehmet Esen, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Adalar Belediyesi'ne sert tepki gösterdi. Adalarda elektrikli araçları kullanan belediye personelinin bilinçsizliğine tepki gösteren Mehmet Esen, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'e seslendi. Personelin eğitimsizliğine dikkat çeken Esen, "İnsana, kediye, köpeğe, martıya durmadan korna çalan personelinizi uyarın, eğitin." dedi.

Giriş Tarihi: 05.09.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 05.09.2020 09:40
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Oyuncu Mehmet Esen’den İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne sert tepki! ‘Personelini biraz eğit’

Oyuncu Mehmet Esen, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Adalar Belediyesi'ne sert çıktı. Personelin eğitimsizliğine sitem eden Esen, belediye personelinin bilinçsizliğine tepki gösterdi.

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Oyuncu Mehmet Esen’den İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne sert tepki! ‘Personelini biraz eğit’

Adalarda elektrikli araçları kullanan belediye personelinin bilinçsizliğine dikkat çeken Esen, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'e seslendi:

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Oyuncu Mehmet Esen’den İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne sert tepki! ‘Personelini biraz eğit’

"Lütfen adalarda hizmete başlayan ulaşım araçlarının korna çalmasını yasaklayın. İnsana, kediye köpeğe, martıya durmadan korna çalan personelinizi uyarın, eğitin. Hindistan'da ineklere gösterilen saygıyı belki adalarda da başarabiliriz."

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Oyuncu Mehmet Esen’den İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne sert tepki! ‘Personelini biraz eğit’

"Çarşılarda kaldırımlar işgal edilmiş. İnsanlar yoldan yürümek zorunda. Yaşlılara, çocuklu ailelere korna çalıyorlar. Bekleyecekler. Bunları personelinize öğreteceksiniz. Burası ada. Öncelik yayaların."