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Oyuncu Mehmet Esen’den İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne sert tepki! ‘Personelini biraz eğit’
Ünlü oyuncu Mehmet Esen, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Adalar Belediyesi'ne sert tepki gösterdi. Adalarda elektrikli araçları kullanan belediye personelinin bilinçsizliğine tepki gösteren Mehmet Esen, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'e seslendi. Personelin eğitimsizliğine dikkat çeken Esen, "İnsana, kediye, köpeğe, martıya durmadan korna çalan personelinizi uyarın, eğitin." dedi.
Giriş Tarihi: 05.09.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 05.09.2020 09:40
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