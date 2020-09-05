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Hollywood ekonomisine koronavirüs darbesi! Dünya bu isimleri konuşuyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve hızla yayılmaya devam eden koronavirüs salgını ünlüler dünyasını da vurdu. Salgının başlangıcından bu yana dünya liderlerinden oyunculara ve sporculara kadar pek çok isim koronavirüs salgınına yakalandı. Setlere kadar uzanan salgın Hollywood filmlerini de etkisi altına aldı. Pandemi gölgesinde kalan film sektörü ciddi bir ekonomik darbe aldı. İşte koronavirüs salgınına yakalanan ünlü isimler…

Giriş Tarihi: 05.09.2020 12:51 Güncelleme Tarihi: 05.09.2020 13:11
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Hollywood ekonomisine koronavirüs darbesi! Dünya bu isimleri konuşuyor

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken dünyaca ünlü siyasetçilerden oyunculara ve futbolculara kadar pek çok isim salgına yakalandı. Film sektörü de salgından en çok etkilenen sektörlerden biri oldu. Oyuncuların birbiri ardına salgına yakalanması çekimleri devam eden Batman gibi filmlerin çekimlerinin durmasına neden oldu. Pandemi gölgesinde kalan film sektörü ciddi bir ekonomik darbe aldı. İşte koronavirüs salgınına yakalanan ünlü isimler...

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Hollywood ekonomisine koronavirüs darbesi! Dünya bu isimleri konuşuyor

MEL GIBSON

Oscar'lı aktör Mel Gibson'ın ABD'nin Los Angeles kentinde bir klinikte gizli bir şekilde corona virüs tedavisi gördüğü ve daha sonra iyileştiği ortaya çıktı. Ünlü aktör adına yapılan açıklamada, 64 yaşındaki Amerikalı oyuncunun Remdesivir ile tedavi gördükten sonra iyileştiği ve o zamandan beridir birçok kez test yaptırdığı ifade edildi. Gibson'un corona virüs test sonuçlarının tedaviden sonra sürekli negatif çıktığı vurgulandı.

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Hollywood ekonomisine koronavirüs darbesi! Dünya bu isimleri konuşuyor

Robert Pattinson

Alacakaranlık serisi ile adını duyuran Robert Pattinson'ın koronavirüse yakalandığı duyuruldu. İngiliz aktörün koronavirüse yakalanması nedeniyle başrol olarak rol aldığı yeni Batman filminin çekimlerinin geçici olaral durdurulduğu açıklandı.

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Hollywood ekonomisine koronavirüs darbesi! Dünya bu isimleri konuşuyor

Antonio Banderas

İspanyol oyuncu Antonio Banderas sosyal medya hesabı üzerinden 60. yaş gününde koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Banderas, yaptığı açıklamada, "Bugün, 10 Ağustos, koronavirüsten kaynaklanan Kovid-19 hastalığının testinin pozitif çıkmasının ardından 60. doğum günümü karantinadan sonra kutlamak zorunda olduğumu kamuoyuna duyurmak istiyorum" dedi.

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Hollywood ekonomisine koronavirüs darbesi! Dünya bu isimleri konuşuyor

BRYAN CRANSTON

Breaking Bad dizisinin yıldızı Bryan Cranston corona virüse yakalandığını ve tedavi sonucu Covid-19'u yendiğini belirterek, araştırmalar için plazma bağışında bulunduğunu açıkladı. 64 yaşındaki ABD'li yıldız, "Maske takın" uyarısında bulundu. Baş ağrısı, göğsünde daralma, tat ve koku duyusu kaybı gibi hafif belirtiler yaşadığını söyleyen Cranston, Instagram paylaşımında şu ifadeyi kullandı:

"Sizi biraz daha sabırlı olmaya çağırmak istiyorum. Protokollere sıkı sıkıya bağlı kaldım ve hala öyle yapıyorum. Virüse yakalandı. Çok göz korkutucu ama 150 binden fazla Amerikalı bundan dolayı hayatını kaybetti. Ben şanslı olanlardan biriydim. Hafif belirtilerim var. Dileklerimi sıralıyorum ve sizi kahrolasıca maskeyi takmaya, ellerinizi yıkamaya ve sosyal mesafeyi korumaya davet ediyorum. Sağlıklı olun, sağlıklı kalın."