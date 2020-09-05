Hollywood ekonomisine koronavirüs darbesi! Dünya bu isimleri konuşuyor

BRYAN CRANSTON

Breaking Bad dizisinin yıldızı Bryan Cranston corona virüse yakalandığını ve tedavi sonucu Covid-19'u yendiğini belirterek, araştırmalar için plazma bağışında bulunduğunu açıkladı. 64 yaşındaki ABD'li yıldız, "Maske takın" uyarısında bulundu. Baş ağrısı, göğsünde daralma, tat ve koku duyusu kaybı gibi hafif belirtiler yaşadığını söyleyen Cranston, Instagram paylaşımında şu ifadeyi kullandı:

"Sizi biraz daha sabırlı olmaya çağırmak istiyorum. Protokollere sıkı sıkıya bağlı kaldım ve hala öyle yapıyorum. Virüse yakalandı. Çok göz korkutucu ama 150 binden fazla Amerikalı bundan dolayı hayatını kaybetti. Ben şanslı olanlardan biriydim. Hafif belirtilerim var. Dileklerimi sıralıyorum ve sizi kahrolasıca maskeyi takmaya, ellerinizi yıkamaya ve sosyal mesafeyi korumaya davet ediyorum. Sağlıklı olun, sağlıklı kalın."