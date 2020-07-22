Yeşilçam’ın usta ismi Cüneyt Arkın Kuruluş Osman’da!

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Cüneyt Arkın, Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu. Gerek oyuncu kadrosuyla gerek prodüksiyonuyla yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da yakından takip edilen Kuruluş Osman'a Aksakallıların reisi rolüyle dahil Arkın'ın dahil olacak olması, dizinin ikinci sezonunda da iddiasını ortaya koymuş oldu. Günaydın köşe yazarı Ömer Karahan bugün ki yazısında Cüneyt Arkın'ı kaleme aldı işte o yazı...