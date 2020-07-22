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Yeşilçam’ın usta ismi Cüneyt Arkın Kuruluş Osman’da!

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Cüneyt Arkın, Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu. Gerek oyuncu kadrosuyla gerek prodüksiyonuyla yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da yakından takip edilen Kuruluş Osman'a Aksakallıların reisi rolüyle dahil Arkın'ın dahil olacak olması, dizinin ikinci sezonunda da iddiasını ortaya koymuş oldu. Günaydın köşe yazarı Ömer Karahan bugün ki yazısında Cüneyt Arkın'ı kaleme aldı işte o yazı...

Giriş Tarihi: 22.07.2020 10:08 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 10:17
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Yeşilçam’ın usta ismi Cüneyt Arkın Kuruluş Osman’da!

Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman, ilk sezonuyla ekranlara damga vururken Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın'ın dizinin kadrosuna katılması izleyicileri heyecanlandırdı. Günaydın köşe yazarı Ömer Karahan bugün ki yazısında Cüneyt Arkın'ı kaleme aldı işte o yazı…

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Yeşilçam’ın usta ismi Cüneyt Arkın Kuruluş Osman’da!

Malkoçoğlu'muz, 'Battal Gazi'miz, 'Kara Murat'ımız, en büyük kahramanımız Cüneyt Arkın, Atv ekranlarında çarşamba akşamları reyting rekorları kıran ve Osman Gazi'nin hayatını ele alan 'Kuruluş Osman' dizisinin kadrosuna dahil oldu.

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Yeşilçam’ın usta ismi Cüneyt Arkın Kuruluş Osman’da!

Bu gelişmeyi öğrendiğim an gerçekten mutlu oldum. Türk dizi tarihinin en büyük transferlerinden biri olan bu gelişme ile Cüneyt Arkın'ın, dizide Aksakallıların reisi rolünü canlandıracağı konuşuluyor.

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Yeşilçam’ın usta ismi Cüneyt Arkın Kuruluş Osman’da!

EFSANE KARAKTER

Şüphesiz Cüneyt Arkın aksiyon sinemamızın en önemli aktörüdür. Cesaret, gözü karalık, maceraperestlik ve daha nice sıfatları Cüneyt Arkın karakterlerinde yıllarca izleme keyfini yaşadık.

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Yeşilçam’ın usta ismi Cüneyt Arkın Kuruluş Osman’da!

Kuruluş Osman sezon boyunca aldığı reytinglerle büyük bir başarıya imza atmıştı. Şimdi yeni sezonu merakla beklenen dizi yıllardır ekrandan uzak kalan usta isim Cüneyt Arkın'ı kadrosuna katarak ikinci sezonunda da iddiasını ortaya koymuş oldu.