Yeşilçam efsanesi Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in abilerine bir de şimdi bakın!

Türk sinema tarihine adını altın harflerle kazıyan Çöpçüler Kralı filmi tüm izleyenleri kahkahaya boğmayı başarıyor. Efsane filmin karakterleri, vatandaşların gönlünde taht kurmuştu. Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer karakteri canlandıran Ayşen Gruda'nın abilerinin son hallerini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Aradan geçen onca yıl sonra ilk kez görüntülenen Hacer'in abileri son halleri sosyal medyada olay oldu. Bakın yıllar hafızalara kazınmış o oyuncuları nasıl da değiştirmiş...

Giriş Tarihi: 22.07.2020 07:05 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 07:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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