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Yeşilçam efsanesi Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in abilerine bir de şimdi bakın!

Türk sinema tarihine adını altın harflerle kazıyan Çöpçüler Kralı filmi tüm izleyenleri kahkahaya boğmayı başarıyor. Efsane filmin karakterleri, vatandaşların gönlünde taht kurmuştu. Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer karakteri canlandıran Ayşen Gruda'nın abilerinin son hallerini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Aradan geçen onca yıl sonra ilk kez görüntülenen Hacer'in abileri son halleri sosyal medyada olay oldu. Bakın yıllar hafızalara kazınmış o oyuncuları nasıl da değiştirmiş...

Giriş Tarihi: 22.07.2020 07:05 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 07:05
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Yeşilçam efsanesi Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in abilerine bir de şimdi bakın!

Çöpçüler Kralı filmini izlemeyen yoktur. Yeşilçam'ın en bilinen filmlerinden olan Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in abilerini bakın yıllar nasıl değiştirmiş.

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Yeşilçam efsanesi Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in abilerine bir de şimdi bakın!

Başrolünde Kemal Sunal ve Ayşen Gruda'nın yer aldığı, Çöpçüler Kralı'nda kameralara karşısına geçen Hacer'in abilerinin son halini görenler inanamadı. İşte birçok ünlü ismin zaman içindeki şaşırtan değişimi...

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Yeşilçam efsanesi Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in abilerine bir de şimdi bakın!

Necdet Doğan

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Yeşilçam efsanesi Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in abilerine bir de şimdi bakın!

Ali İnce

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Yeşilçam efsanesi Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in abilerine bir de şimdi bakın!

Kenan İmirzalıoğlu