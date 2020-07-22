Yasak aşk yaşayan Buket Aydın ile Emir Sarıgül'ün evlilik tarihi belli oldu!

Eski Kanal D Haber spikeri Buket Aydın ile Şişli Eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'ün yasak aşk yaşadığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Ortaya çıkan fotoğraflarıyla aşkları belgelenen ve Göcek'te tatilde olan Buket Aydın ve Emir Sarıgül'ün nikah masasına oturacağı iddia edildi. İşte Buket Aydın ve Emir Sarıgül'ün evlilik tarihi...