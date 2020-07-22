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Yasak aşk yaşayan Buket Aydın ile Emir Sarıgül'ün evlilik tarihi belli oldu!

Eski Kanal D Haber spikeri Buket Aydın ile Şişli Eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'ün yasak aşk yaşadığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Ortaya çıkan fotoğraflarıyla aşkları belgelenen ve Göcek'te tatilde olan Buket Aydın ve Emir Sarıgül'ün nikah masasına oturacağı iddia edildi. İşte Buket Aydın ve Emir Sarıgül'ün evlilik tarihi...

Giriş Tarihi: 22.07.2020 11:12 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 11:15
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Yasak aşk yaşayan Buket Aydın ile Emir Sarıgül'ün evlilik tarihi belli oldu!

Spiker Buket Aydın'ın gizli ilişki yaşadığı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'le birlikte fotoğrafları ortaya çıktı.

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Yasak aşk yaşayan Buket Aydın ile Emir Sarıgül'ün evlilik tarihi belli oldu!

Ana haber spikeri Buket Aydın, geçtiğimiz aylarda "Karantina sebebiyle önceliklerim değişti" diyerek çalıştığı kanal ile yollarını ayırmış ertesi gün de 7 yıllık eşi Erce Baykal'dan tek celsede boşanmıştı.

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Yasak aşk yaşayan Buket Aydın ile Emir Sarıgül'ün evlilik tarihi belli oldu!

Birlikteliklerini inkar ettikten sonra samimi fotoğrafları ile aşkları gün yüzüne çıkan Emir Sarıgül ile Buket Aydın, Göcek'te baş başa tatile çıktı.

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Yasak aşk yaşayan Buket Aydın ile Emir Sarıgül'ün evlilik tarihi belli oldu!

Yakın dostları ile heyecanlarını paylaşan ikilinin, nikah masasına oturacağı iddia edildi.

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Yasak aşk yaşayan Buket Aydın ile Emir Sarıgül'ün evlilik tarihi belli oldu!

Bu arada Sarıgül'ün Aydın'a Rolex marka bir saat hediye ettiği de öğrenildi.