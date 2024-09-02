02 Eylül 2024, Pazartesi
Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Ahu Tuğba’nın vefatı sanat camiasını yasa boğdu!
Türk sinemasının önemli isimlerinden olan Ahu Tuğba'nın ölümü sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu. Usta oyuncunun vefat haberini yakın dostu Nuri Alço duyurdu. Acı haberin ardından sanat dünyası, sosyal medyada peş peşe paylaşımlar yaparak üzüntülerini dile getirdi. İşte Ahu Tuğba'nın vefatının ardından yapılan paylaşımlar...
Giriş Tarihi: 02.09.2024 09:07 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 09:07