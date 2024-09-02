02 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Haberler Galeri Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Ahu Tuğba’nın vefatı sanat camiasını yasa boğdu!

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Ahu Tuğba’nın vefatı sanat camiasını yasa boğdu!

Türk sinemasının önemli isimlerinden olan Ahu Tuğba'nın ölümü sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu. Usta oyuncunun vefat haberini yakın dostu Nuri Alço duyurdu. Acı haberin ardından sanat dünyası, sosyal medyada peş peşe paylaşımlar yaparak üzüntülerini dile getirdi. İşte Ahu Tuğba'nın vefatının ardından yapılan paylaşımlar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.09.2024 09:07 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 09:07
Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Ahu Tuğba’nın vefatı sanat camiasını yasa boğdu!

Türk sinemasının önemli isimlerinden Ahu Tuğba, 69 yaşında Miami'deki evinde hayatını kaybetti. Bir süredir ileri seviye astımla mücadele eden Tuğba'nın ölümü, sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu.

Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Ahu Tuğba’nın vefatı sanat camiasını yasa boğdu!

Oyuncu, geçtiğimiz nisan ayında da trafik kazası geçirmiş, 8 saatlik operasyonun ardından 3 hafta yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Ahu Tuğba’nın vefatı sanat camiasını yasa boğdu!

NURİ ALÇO DUYURDU!

Ahu Tuğba'nın ölüm haberini Nuri Alço duyurdu. Alço, "Kızı Anjelik ile görüştüm. Maalesef çok üzgünüm. Ahu'muzu kaybettik" ifadelerini kullandı.

Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Ahu Tuğba’nın vefatı sanat camiasını yasa boğdu!

Usta oyuncunun ardından yapılan duygu yüklü paylaşımlar...

Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Ahu Tuğba’nın vefatı sanat camiasını yasa boğdu!

HÜLYA KOÇYİĞİT

"Sadece oyunculuğu ile değil açık sözlü, güçlü kişiliğiyle de çok sevilen Ahu Tuğba'nın vefat haberini üzülerek öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine sabır diliyorum."