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Haberler Galeri Milyoner'de geceye damga vuran BM sorusu! İmirzalıoğlu Başkan Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı: Dünya 5'ten büyüktür

Milyoner'de geceye damga vuran BM sorusu! İmirzalıoğlu Başkan Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı: Dünya 5'ten büyüktür

Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta da izleyiciler ekrana kilitlendi. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Baran Parlakyıldız isimli yarışmacı ikinci baraj sorusuna kadar geldi. 100 bin TL değerindeki BM sorusu yarışmacıya zor anlar yaşattı. ünlü sunucu İmirzalıoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BM'deki tarihi "Dünya 5'ten büyüktür!" sözünü hatırlattı. İşte o anlar…

Giriş Tarihi: 02.09.2024 00:18 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 00:42
Milyoner’de gece damga vuran BM sorusu! İmirzalıoğlu Başkan Erdoğan’ın sözlerini hatırlattı: Dünya 5’ten büyüktür

ATV'nin beğeniyle izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da ekranlara geldi.

Milyoner’de gece damga vuran BM sorusu! İmirzalıoğlu Başkan Erdoğan’ın sözlerini hatırlattı: Dünya 5’ten büyüktür

Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı yarışmacıların performansları izleyicileri ekran başına kilitledi. Yarışmaya katılan Baran Parlakyıldız isimli yarışmacı, ikinci baraj sorusuna kadar kolay ve başarılı bir şekilde geldi.

Milyoner’de gece damga vuran BM sorusu! İmirzalıoğlu Başkan Erdoğan’ın sözlerini hatırlattı: Dünya 5’ten büyüktür

GECEYE DAMGA VURAN BM SORUSU

Yarışmacının 8'inci soruda karşısına, "BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ABD, Birleşik Krallık, Çin, Fransa ve Rusya ülkeler arası sıralamalarda hangi alanda neredeyse her sene ilk 10'da yer alır?" sorusu çıktı.

DOĞRU CEVABI VERDİ

İkinci seçenekte ise yarışmacı, 'En çok silah satanlar' şıkkını seçti ve doğru cevabı buldu.

Milyoner’de gece damga vuran BM sorusu! İmirzalıoğlu Başkan Erdoğan’ın sözlerini hatırlattı: Dünya 5’ten büyüktür

İMİRZALIOĞLU BAŞKAN ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Doğru cevap sonrası ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu da Başkan Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı.

Milyoner’de gece damga vuran BM sorusu! İmirzalıoğlu Başkan Erdoğan’ın sözlerini hatırlattı: Dünya 5’ten büyüktür

"BAŞKAN ERDOĞAN'IN SÖZÜNE KATILIYORUM"

Sorunun ardından Kenan İmirzalıoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünü hatırlatarak, "Dünya 5'ten büyüktür" sözüne ben de katılıyorum dedi.