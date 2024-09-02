02 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Haberler Galeri ATV'de hasret sona erdi! Reyting rekorları kıran Müge Anlı ve Esra Erol sezonu açıyor...

ATV'de hasret sona erdi! Reyting rekorları kıran Müge Anlı ve Esra Erol sezonu açıyor...

ATV ekranlarında heyecan kaldığı yerden devam ediyor! İzlenme rekorları kıran "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı faili meçhul cinayetleri aydınlatma ve kayıpları bulmaya geliyor. 14 sezondur ekranlarda başarılı bir şekilde izleyicileri ekran başına kilitleyen Esra Erol'da ise ailesine kavuşamayanlara, kayıp evladını arayanlara, mağdurlara derman olmaya geliyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.09.2024 09:26 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 10:09
ATV’de hasret sona erdi! Reyting rekorları kıran Müge Anlı ve Esra Erol sezonu açıyor...

ATV'nin sevilen gündüz kuşağı programları Müge Anlı ile Tatlı Sert ile Esra Erol'da kaldığı yerden devam ediyor...

ATV’de hasret sona erdi! Reyting rekorları kıran Müge Anlı ve Esra Erol sezonu açıyor...

MÜGE ANLI'DAN YENİ SEZONA MERHABA

Sabah kuşağının en çok izlenen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı yeni sezona 'Merhaba' dedi.

ATV’de hasret sona erdi! Reyting rekorları kıran Müge Anlı ve Esra Erol sezonu açıyor...

Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatıyor, kayıpları buluyor, aileleri kavuşturuyor ve milyonları ekran başına topluyor.

ATV’de hasret sona erdi! Reyting rekorları kıran Müge Anlı ve Esra Erol sezonu açıyor...

Çocuk, genç, yetişkin yıllardır ailesinden haber alamayanlar, aile sevgisini tatma fırsatını Müge Anlı'da buluyor.

ATV’de hasret sona erdi! Reyting rekorları kıran Müge Anlı ve Esra Erol sezonu açıyor...

MAĞDURLARIN ÇÖZÜM ADRESİ ESRA EROL'DA

Ekranların başarılı ismi Esra Erol, hafta içi her gün yayınlanan programında mağdurlara umut olmaya devam ediyor. "Esra Erol'da" programında, boşanma süreçleri ve sonrasında çocuklarını mağdur eden ebeveynler arasındaki velayet savaşlarında arabuluculuk yaparak önemli bir görev üstlenen Esra Erol, yıllardır ailesine kavuşamayanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar ve çeşitli mağduriyet yaşayan bireyler için çözüm sunuyor.