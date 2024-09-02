ATV’de hasret sona erdi! Reyting rekorları kıran Müge Anlı ve Esra Erol sezonu açıyor...

MAĞDURLARIN ÇÖZÜM ADRESİ ESRA EROL'DA

Ekranların başarılı ismi Esra Erol, hafta içi her gün yayınlanan programında mağdurlara umut olmaya devam ediyor. "Esra Erol'da" programında, boşanma süreçleri ve sonrasında çocuklarını mağdur eden ebeveynler arasındaki velayet savaşlarında arabuluculuk yaparak önemli bir görev üstlenen Esra Erol, yıllardır ailesine kavuşamayanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar ve çeşitli mağduriyet yaşayan bireyler için çözüm sunuyor.