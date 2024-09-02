02 Eylül 2024, Pazartesi
ATV'de hasret sona erdi! Reyting rekorları kıran Müge Anlı ve Esra Erol sezonu açıyor...
ATV ekranlarında heyecan kaldığı yerden devam ediyor! İzlenme rekorları kıran "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı faili meçhul cinayetleri aydınlatma ve kayıpları bulmaya geliyor. 14 sezondur ekranlarda başarılı bir şekilde izleyicileri ekran başına kilitleyen Esra Erol'da ise ailesine kavuşamayanlara, kayıp evladını arayanlara, mağdurlara derman olmaya geliyor.
Giriş Tarihi: 02.09.2024 09:26 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 10:09