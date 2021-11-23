Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Salako'nun Emine'si Meral Zeren yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimi görenleri şoke etti

Yeşilçam'ın efsane filmleri arasında yer alan ve Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı Salako, yıllar geçmesine rağmen her izleyeni güldürmeyi başarıyor. Salako'da Emine karakterine hayat veren Meral Zeren, Kemal Sunal ile birlikte birçok filmde yer aldı. Sevilen oyuncu Meral Zeren'in hayranları son halini gördüklerinde şaşkına döndü.

Giriş Tarihi: 23.11.2021 16:37 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 16:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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