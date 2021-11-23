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Haberler Galeri Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Salako'nun Emine'si Meral Zeren yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimi görenleri şoke etti

Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Salako'nun Emine'si Meral Zeren yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimi görenleri şoke etti

Yeşilçam'ın efsane filmleri arasında yer alan ve Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı Salako, yıllar geçmesine rağmen her izleyeni güldürmeyi başarıyor. Salako'da Emine karakterine hayat veren Meral Zeren, Kemal Sunal ile birlikte birçok filmde yer aldı. Sevilen oyuncu Meral Zeren'in hayranları son halini gördüklerinde şaşkına döndü.

Giriş Tarihi: 23.11.2021 16:37 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 16:37
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Yeşilçam’ın unutulmaz filmi Salako’nun Emine’si Meral Zeren yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimi görenleri şoke etti

Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Salako'da Emine karakterine hayat veren Meral Zeren, Kemal Sunal ile birlikte birçok filmde yer almıştı. Sevilen oyuncu Meral Zeren'in hayranları son halini gördüklerinde şaşkına döndü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeşilçam’ın unutulmaz filmi Salako’nun Emine’si Meral Zeren yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimi görenleri şoke etti

Yeşilçam'ın usta ismi Kemal Sunal ile Salako'da oynayan Meral Zeren uzun bir süredir sanat dünyasından uzakta yaşıyor. İşte Yeşilçam'ın unutulmaz filmi 'Salako'nun 'Emine'si Meral Zeren'in o görüntüsü...

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Yeşilçam’ın unutulmaz filmi Salako’nun Emine’si Meral Zeren yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimi görenleri şoke etti

Kemal Sunal - Meral Zeren

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Yeşilçam’ın unutulmaz filmi Salako’nun Emine’si Meral Zeren yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimi görenleri şoke etti

Aydın Babaoğlu

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Yeşilçam’ın unutulmaz filmi Salako’nun Emine’si Meral Zeren yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimi görenleri şoke etti

Rüştü Asyalı