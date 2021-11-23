23 Kasım 2021, Salı
Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl? Usta oyuncudan yeni haber geldi
Kadir İnanır, 20 Kasım'da rahatsızlanması üzerine apar topar hastaneye kaldırılmış, beyin damarına pıhtı attığı teşhis edilmişti. Ameliyatın ardından yoğun bakıma kaldırılan İnanır'dan sevindiren haber geldi. Tedavisinin iyiye gittiği, bilincinin açık olduğu belirtildi. İnanır'ın ayrıca yemek yemeye ve konuşmaya başladığı bildirildi.
Giriş Tarihi: 23.11.2021 16:25 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 16:25
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