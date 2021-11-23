23 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl? Usta oyuncudan yeni haber geldi

Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl? Usta oyuncudan yeni haber geldi

Kadir İnanır, 20 Kasım'da rahatsızlanması üzerine apar topar hastaneye kaldırılmış, beyin damarına pıhtı attığı teşhis edilmişti. Ameliyatın ardından yoğun bakıma kaldırılan İnanır'dan sevindiren haber geldi. Tedavisinin iyiye gittiği, bilincinin açık olduğu belirtildi. İnanır'ın ayrıca yemek yemeye ve konuşmaya başladığı bildirildi.

Giriş Tarihi: 23.11.2021 16:25 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 16:25
  • 1
  • 8
Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl? Usta oyuncudan yeni haber geldi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 20 Kasım'da aniden rahatsızlanan Kadir İnanır, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl? Usta oyuncudan yeni haber geldi

Beyin damarına pıhtı attığı teşhisi konulan İnanır, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra nöroloji servisinde özel bir odaya alındı.

  • 3
  • 8
Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl? Usta oyuncudan yeni haber geldi

İnanır için uzman kişilerin yer aldığı 6 kişilik ekip oluşturuldu. Aralarında kalp damar, nöroloji, genel cerrah ve beyin cerrahlarının da bulunduğu ekip, İnanır'ı takip etti. Sürekli olarak tetkikler yapılıp, filmler çekildi.

  • 4
  • 8
Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl? Usta oyuncudan yeni haber geldi

BİLİNCİ AÇILDI SOLUNUM CİHAZINDAN AYRILDI

Serviste takibi süren İnanır, pazar günü akşam saatlerinde aniden beyin kanaması geçirdi.

  • 5
  • 8
Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl? Usta oyuncudan yeni haber geldi

Acil ameliyata alınan İnanır, başarılı geçen operasyonun ardından yoğun bakıma alındı.