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Ayla filminin minik yıldızı Kim Seol'un değişimine çok şaşıracaksınız! Koreli Ayla yıllar sonra...

Ayla'yı canlandıran Kim Seol'un son hali ağızları açık bıraktı! 2017 yılında vizyona giren ve Türk-Kore ortak yapımı olan Ayla filmi, Kore Savaşı sırasında görevli olan Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin dokunaklı hikayesini konu alarak milyonları etkilemişti. İsmail Hacıoğlu'nun başarılı performansı ve Kim Seol'un etkileyici oyunculuğuyla izleyiciyi derinden etkileyen Ayla filmi, izleyenleri gözyaşlarına boğmuş ve unutulmaz anlar yaşatmıştı. Minik Ayla yıllar içerisinde öyle bir değişti ki! İşte Kim Seol'un son hali...

Giriş Tarihi: 29.01.2024 17:11 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 17:11
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Ayla filminin minik yıldızı Kim Seol’un değişimine çok şaşıracaksınız! Koreli Ayla yıllar sonra...

Ayla filmi, izleyicileri etkileyen hikayesiyle büyük bir ses getirmişti. Filmin Ayla karakterini canlandıran Güney Koreli oyuncu Kim Seol, filmdeki etkileyici performansıyla hafızalarda yer etmişti. Minik Ayla'nın son hali merak konusu oldu. Kim Seol'un büyük değişimiyle görenleri şaşkına çevirdi.

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Ayla filminin minik yıldızı Kim Seol’un değişimine çok şaşıracaksınız! Koreli Ayla yıllar sonra...

Ayla filminde İsmail Hacıoğlu, Kim Seol, Çetin Tekindor, Lee Kyung-Jin, Ali Atay ve Murat Yıldırım gibi oyuncular yer aldı. Filmde özellikle İsmail Hacıoğlu ve Kim Seol'un yer aldığı sahneler izleyenleri adeta gözyaşlarına boğmuştu.

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Ayla filminin minik yıldızı Kim Seol’un değişimine çok şaşıracaksınız! Koreli Ayla yıllar sonra...

1950 yılında Kuzey Kore, Güney Kore'ye saldırdığında Birleşmiş Milletler'in yaptığı yardım çağrısı sonucu Türkiye, Kore'ye bir tugay gönderir. Her şey, gönderilen tugayın içindeki askerlerden birisi olan Süleyman Astsubay'ın (Süleyman Dilbirliği) gece vakti savaş meydanında annesi babası öldürülmüş küçük bir kız çocuğunu bulmasıyla başlar.

Süleyman Astsubay'ın anne ve babası ölmüş Güney Koreli minik kızı bulmasıyla başlayan hikayeyi konu alan film son yılların en başarılı yapımları arasında yer alıyor.

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Ayla filminin minik yıldızı Kim Seol’un değişimine çok şaşıracaksınız! Koreli Ayla yıllar sonra...

Şimdilerde 13 yaşında olan Kim Seol'un son hali sosyal medyada gündem oldu. Kim Seol'un büyük değişimi dikkat çekti.

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Ayla filminin minik yıldızı Kim Seol’un değişimine çok şaşıracaksınız! Koreli Ayla yıllar sonra...

İşte Ayla karakterine hayat veren Kim Seol'un son hali...