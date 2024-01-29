Ayla filminin minik yıldızı Kim Seol'un değişimine çok şaşıracaksınız! Koreli Ayla yıllar sonra...

Ayla'yı canlandıran Kim Seol'un son hali ağızları açık bıraktı! 2017 yılında vizyona giren ve Türk-Kore ortak yapımı olan Ayla filmi, Kore Savaşı sırasında görevli olan Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin dokunaklı hikayesini konu alarak milyonları etkilemişti. İsmail Hacıoğlu'nun başarılı performansı ve Kim Seol'un etkileyici oyunculuğuyla izleyiciyi derinden etkileyen Ayla filmi, izleyenleri gözyaşlarına boğmuş ve unutulmaz anlar yaşatmıştı. Minik Ayla yıllar içerisinde öyle bir değişti ki! İşte Kim Seol'un son hali...