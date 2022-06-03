Yeşilçam’ın ’Rambo’su Sönmez Yıkılmaz’a son veda! “İçimden bir parça koptu”

"VEFASIZLIK VAR"

Yönetmen ve oyuncu Gani Rüzgar Şavata, "Sönmez Yıkılmaz, yıkılmayan adam bugün yıkıldı. Yeşilçam'a baktığımızda başrol oyuncularının bulunmaz kabusuydu. Diğer taraftan yerli rambonun ta kendisiydi. Bulunmaz bir kalemdi. Büyük cüssesiyle, ağır yumruklarıyla bazı zaman kılıç kullanır bazı zaman da kalkan kullanır bazen de yüksekten atlardı. Sönmez yıkılmaz Cüneyt Arkın'ları, kartal Tibet'leri var edendir. Sönmez Yıkılmaz'ın her Türk sinemasında yeri ve değeri vardır. Şu an biz kimliğimizi onlara borçluyuz. Bu bizim tabi ki vefa borcumuzdur. Ama geriye baktığımızda kimseyi göremiyoruz. Tabi ki vefasızlık var" şeklinde konuştu.