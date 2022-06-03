03 Haziran 2022, Cuma
Yeşilçam’ın 'Rambo'su Sönmez Yıkılmaz'a son veda! “İçimden bir parça koptu”
Yeşilçam'ın Rambo'su olarak bilinen Sönmez Yıkılmaz, Teşvikiye Camii'ndeki törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Yeşilçam'da ışıkçılıktan başlayıp, kavgacı yardımcı rollerinde ve sonrasında da başrolde yer alan Yıkılmaz, 2018 yılında Adana Film Festivali'nde 'Emek Ödülü'ne layık görülmüştü. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan usta oyuncu Cüneyt Arkın, "İçimden bir parça koptu" dedi.
Giriş Tarihi: 03.06.2022 16:56 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 16:56
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