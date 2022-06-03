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Yeşilçam’ın 'Rambo'su Sönmez Yıkılmaz'a son veda! “İçimden bir parça koptu”

Yeşilçam'ın Rambo'su olarak bilinen Sönmez Yıkılmaz, Teşvikiye Camii'ndeki törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Yeşilçam'da ışıkçılıktan başlayıp, kavgacı yardımcı rollerinde ve sonrasında da başrolde yer alan Yıkılmaz, 2018 yılında Adana Film Festivali'nde 'Emek Ödülü'ne layık görülmüştü. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan usta oyuncu Cüneyt Arkın, "İçimden bir parça koptu" dedi.

Giriş Tarihi: 03.06.2022 16:56 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 16:56
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Yeşilçam’ın ’Rambo’su Sönmez Yıkılmaz’a son veda! “İçimden bir parça koptu”

Yeşilçam'da yardımcı oyunculuktan başrole kadar yükselen ve Yeşilçam'ın 'Rambo'su olarak tanınan Sönmez Yıkılmaz, 72 yaşında hayatını kaybetti. Yıkılmaz için öğle vakti Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

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Yeşilçam’ın ’Rambo’su Sönmez Yıkılmaz’a son veda! “İçimden bir parça koptu”

Törene; sinema sanatçıları Nuri Alço, Ali Güney, yönetmen ve oyuncu Gani Rüzgar Şavata, Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır, oğlu Kaan Cüreklibatır, arkadaşları ve sevenleri katıldı. Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Sönmez Yıkılmaz'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Rize'ye gönderildi.

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Yeşilçam’ın ’Rambo’su Sönmez Yıkılmaz’a son veda! “İçimden bir parça koptu”

"SÖNMEZ YIKILMAZ BÜTÜN PARASINI SİNEMAYA YATIRDI"

Sinema sanatçısı Ali Güney, "Sönmez ile bizim dostluğumuz 50 yıla dayanıyor. Acısıyla tatlısıyla kavgamız, dostluğumuz, kardeşliğimiz oldu ama birbirimizden kopmadık. Sönmez çocuk gibidir. Bağırır çağırır iki dakika sonra gelip öper. Sönmez, kedileri köpekleri doyurduğu sürece mutlu olurdu. Sokakta yatan çocuklar para verdiği zaman mutlu olurdu. Sönmez'in bir geleceği yoktu. Yatım, katım villam olsun diye düşünmedi. Sinemayı çok seviyordu. Bütün parasını sinemaya yatırdı" dedi.

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Yeşilçam’ın ’Rambo’su Sönmez Yıkılmaz’a son veda! “İçimden bir parça koptu”

"VEFASIZLIK VAR"

Yönetmen ve oyuncu Gani Rüzgar Şavata, "Sönmez Yıkılmaz, yıkılmayan adam bugün yıkıldı. Yeşilçam'a baktığımızda başrol oyuncularının bulunmaz kabusuydu. Diğer taraftan yerli rambonun ta kendisiydi. Bulunmaz bir kalemdi. Büyük cüssesiyle, ağır yumruklarıyla bazı zaman kılıç kullanır bazı zaman da kalkan kullanır bazen de yüksekten atlardı. Sönmez yıkılmaz Cüneyt Arkın'ları, kartal Tibet'leri var edendir. Sönmez Yıkılmaz'ın her Türk sinemasında yeri ve değeri vardır. Şu an biz kimliğimizi onlara borçluyuz. Bu bizim tabi ki vefa borcumuzdur. Ama geriye baktığımızda kimseyi göremiyoruz. Tabi ki vefasızlık var" şeklinde konuştu.

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Yeşilçam’ın ’Rambo’su Sönmez Yıkılmaz’a son veda! “İçimden bir parça koptu”

"İÇİMDEN BİR PARÇA KOPTU"

Usta oyuncu Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşadığı acıyı anlattı. Yıkılmaz ile fotoğraflarını yayınlayan sanatçı, "İçimden bir parça koptu. İyi dost, Yeşilçam'ın vefakâr emekçisi, Sönmez Yıkılmaz'ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Onlar olmadan Yeşilçam eksik olurdu. Karakter oyuncuları olmadan Türkiye'de film çekilmezdi. Çünkü onlar filmin kokusu, tadı, her şeyiydi. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim. Sinema camiamızın başı sağ olsun" mesajını yazdı.