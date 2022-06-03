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Sihirli Annem’in Keremi 5 gün önce evlenmişti! Michele Cedolin'in mutluluğu yarım kaldı

Bir döneme damgasını vuran Sihirli Annem'de canlandırdığı Kerem karakteriyle hafızalara kazınan Michele Cedolin, 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında sevgilisi İrem Doğan'a evlilik teklifi etmişti. Ekim ayında nikah yapan ikili, 5 gün önce düğün yaptı. Ancak taze çiftin mutluluğu yarım kaldı. Michele Cedolin aldığı acı haberle sarsıldı.

Giriş Tarihi: 03.06.2022 14:46 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 14:46
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Sihirli Annem’in Keremi 5 gün önce evlenmişti! Michele Cedolin’in mutluluğu yarım kaldı

Sihirli Annem'de canlandırdığı Kerem karakteriyle hafızalara kazınan Michele Cedolin, bir süredir birlikte olduğu nişanlısı İrem Doğan ile geçtiğimiz Ekim ayında evlenmişti.

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Sihirli Annem’in Keremi 5 gün önce evlenmişti! Michele Cedolin’in mutluluğu yarım kaldı

Galatasaray Üniversitesi'nden mezun olan ve sosyal medyada çektiği videolarla da bilinen Cedolin'i bu mutlu gününde, aynı dizide beraber rol aldığı Zeynep Özkaya yalnız bırakmamıştı.

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Sihirli Annem’in Keremi 5 gün önce evlenmişti! Michele Cedolin’in mutluluğu yarım kaldı

Kim Milyoner Olmak İster'e yarışmacı olarak çıkan Michele Cedolin, elendikten sonra stüdyodan ayrılmadan önce seyircilerin arasında oturan sevgilisinin yanına giderek evlilik teklifi etmişti.

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Sihirli Annem’in Keremi 5 gün önce evlenmişti! Michele Cedolin’in mutluluğu yarım kaldı

O anlar kameralara böyle yansımıştı...

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Sihirli Annem’in Keremi 5 gün önce evlenmişti! Michele Cedolin’in mutluluğu yarım kaldı

Nikahın ardından çift, 5 gün önce gerçekleşen düğün töreni ile dünyaevine girdi.