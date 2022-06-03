Sihirli Annem’in Keremi 5 gün önce evlenmişti! Michele Cedolin'in mutluluğu yarım kaldı

Bir döneme damgasını vuran Sihirli Annem'de canlandırdığı Kerem karakteriyle hafızalara kazınan Michele Cedolin, 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında sevgilisi İrem Doğan'a evlilik teklifi etmişti. Ekim ayında nikah yapan ikili, 5 gün önce düğün yaptı. Ancak taze çiftin mutluluğu yarım kaldı. Michele Cedolin aldığı acı haberle sarsıldı.