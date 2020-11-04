Yeşilçam'ın kült filmi Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in küçük kardeşi yıllar sonra ortaya çıktı!

Kemal Sunal'ın usta oyunculuğu ile Yeşilçam'ın kült filmleri arasına giren Çöpçüler Kralı'nın küçük oyuncusu yıllar sonra ortaya çıktı. Yeşilçam efsanesi Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in en küçük kardeşini canlandıran Remzi Ekmekçi'nin son hali herkesi şaşkına çevirdi. İşte bir döneme damga vuran çocuk oyuncuların yıllar sonraki halleri.