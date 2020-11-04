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04 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Yeşilçam'ın kült filmi Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in küçük kardeşi yıllar sonra ortaya çıktı! Yeşilçam'ın kült filmi Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in küçük kardeşi yıllar sonra ortaya çıktı!
Kemal Sunal'ın usta oyunculuğu ile Yeşilçam'ın kült filmleri arasına giren Çöpçüler Kralı'nın küçük oyuncusu yıllar sonra ortaya çıktı. Yeşilçam efsanesi Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in en küçük kardeşini canlandıran Remzi Ekmekçi'nin son hali herkesi şaşkına çevirdi. İşte bir döneme damga vuran çocuk oyuncuların yıllar sonraki halleri.
Giriş Tarihi: 04.11.2020 22:14 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 22:20
Yeşilçam'ın sevilen filmlerinden Çöpçüler Kralı'daki küçük oyuncu Remzi Ekmekçi yıllar sonra ortaya çıktı. Yeşilçam efsanesi Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in en küçük kardeşini canlandıran Remzi Ekmekçi'nin son hali herkesi şaşkına çevirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
1977 yılında çekilen Çöpçüler Kralı, 78'de gösterime girmişti. Kemal Sunal'ın oyunculuğu ile efsaneler arasına giren Çöpçüler Kralı, aradan geçen yıllara rağmen izlenmeye devam ediyor.
Filmdeki Hacer'in en küçük kardeşini canlandıran Remzi Ekmekçi'nin son hali sosyal medyayı salladı.
Çöpçüler Kralı dışında Devlet Kuşu, İstanbul 79 gibi filmlerde de rol aldı.