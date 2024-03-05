Yeşilçam'ın gözlüklü afacanı Hüdaverdi'nin son hali ağızları açık bıraktı! 57 yaşındaki Önder Tekin'i bir de şimdi görün...

Yeşilçam filmlerinin unutulmaz afacan tiplemelerinden biri olan "Hüdaverdi", 1971 yılında izleyicilerle buluştu. Lale Oraloğlu'nun yapımcılığını üstlendiği ve Bizimkiler'in öyküsünü beyaz perdeye taşıyan "Hüdaverdi-Pırtık" adlı film, dilenci Pırtık ve mahallenin afacan çocuğu Hüdaverdi'nin maceralarını konu edindi. Filmin başrolü olan Önder Tekin ise yıllar sonraki görüntüsüyle gündem oldu. 57 yaşındaki oyuncu bakın nasıl değişmiş...